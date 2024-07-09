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推動AI發展 版權例倡擴豁免 允取用作品開發訓練模型 版權業界盼平衡利益

【明報專訊】近年生成式人工智能（Generative AI）發展蓬勃，衍生版權問題。政府昨日展開公眾諮詢，建議擴大《版權條例》豁免範圍，引入「文本及數據開採豁免」，容許取用版權作品開發、訓練和提升人工智能模型，暫無修例時間表。當局表示做法相對寬鬆，冀推動AI發展。有議員相信有助發展AI工具及大語言模型，有版權業界則期望平衡業界利益，憂慮衍生侵權問題。

昨展諮詢 未有修例時間表

政府昨公布《版權與人工智能》諮詢文件，建議在《版權條例》引入「文本及數據開採豁免」，容許為開採文本及數據、開發和訓練AI模型的過程取用版權作品，例如文字、圖像、數據等。文件建議豁免適用於商業及非商業用途，認為有助促進AI科技和產業發展。政府在諮詢方向表明，於「激勵人工智能技術的使用和開發，為社會帶來整體效益」的前提下，問是否支持設立有關豁免，以及應附設什麼條件平衡版權擁有人和使用者權益。

商務及經濟發展局發言人解釋，需要在版權擁有人和公眾利益之間取得平衡，政策太緊將難以推動AI發展。知識產權署發言人承認建議相對寬鬆，日本、新加坡等國家也容許以商業用途取用版權作品（見表）；倘最終引入豁免便需修訂《版權條例》。發言人強調條文一定列明豁免範圍及條件等。

倡設取用條件 付費可取不豁免

就版權擁有人的保障，政府建議設取用條件，例如本身可付費取得的作品不獲豁免；若版權擁有人「選擇退出」（Opt-out），禁止他人使用其作品訓練AI，豁免亦不適用。

中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝支持建議，他表示開發AI工具及大語言模型需大量數據，包括新聞、文獻、畫作、藝術品等，惟現時沒有豁免條文，業界相當小心、甚至不敢取用版權作品。他預期豁免科研、學術用途的AI爭議較小，又認為可參考「共享創意」（creative commons）做法，讓版權擁用人標明作品用途，自行保留部分權利。立法會議員吳傑莊表示，訓練AI本身不涉侵權問題，認為建議符合國際趨勢，有助掃除灰色地帶。

議員：開發AI現無豁免 取用小心

香港唱片商會會長林錫堅關注建議，認為必須顧及業界利益和生存空間。他表示，若以音樂作品訓練商用AI模型，背後或有侵權問題，開發這類AI模型，可能「一日創作1000首歌」，憂慮長遠嚴重影響業界，將研究諮詢文件並提交意見。

專研科技法的律師朱喬華表示，按政府諮詢建議，若版權作品本身需透過其他途徑取用，例如付費，版權擁有人有權額外加入協議條款，例如指明作品用途，他相信應能為版權擁有人提供足夠保障。

公眾諮詢期即日起至9月8日結束，為期兩個月，政府將於下月2日舉行公眾論壇。商經局發言人表示，諮詢期內會接觸創科業界、創意產業人士、知識產權業界，亦歡迎國際企業在港代表提供意見。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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