灣區手記：差評 ／文：尚東美

網約車司機的好評也直接影響派單，很多時候司機都會在乘客下車時開聲求好評，一般而言筆者也願舉手之勞，亦試過行程愜意，司機不提也主動好評。只是凡事總有第一次，早前便發了人生第一個網約車差評。事緣當日所去之處在某小區內，定位只能選擇小區門口，平日的話，下車走一小段路不是問題，惟當日拿的東西較多較重，就示意司機駛入小區，也就半分鐘不到的路程。

司機聽罷，第一反應：「我接了下一張單啊！」「只是轉個彎進去，不是改目的地，很快的。」「你自己走不成？」「我拿着太多東西，就一小段路而已，不會誤你下一單。」其實就這幾句的時間，司機肯駛進去早就到了。雖然他最終還是協妥，但不停咕嚕，下車後甚至聽到他說：「啐，那麼短的路都不願走。」

近年加入網約車的司機增多，也很理解接多一單是一單，只是筆者的要求既不耽誤時間也不用繞路，實難明對方為何這般介意，因此人生首個差評由此而來，莞爾的是差評後平台還提供「是否以後你的訂單不派予該司機？」的選擇，難道是怕尋仇？

文：尚東美