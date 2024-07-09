灣區熱搜：粵產全國1/4新能源車 灣區成車廠沃土 穗爭Tesla落戶

明報記者 司徒聰穎

選址料在南沙 產業配套完善

據廣州市政府公布，上月中旬廣州市委書記郭永航在廣州會見特斯拉全球副總裁陶琳。據官方通報，郭永航在會面時表示「希望特斯拉與廣州進一步加強溝通交流，拓展更多領域更深層次合作」，陶琳則回應稱「對廣州發展充滿信心，未來將與廣州進一步深化產業鏈供應鏈合作，實現互利共贏發展」。由於當日與郭永航同行的區級領導只有南沙，因此輿論認為廣州是希望爭取特斯拉在中國的第二間工廠能落戶南沙。

龍頭企業的落地不僅為當地帶來產值和稅收，還能帶動上下游產業鏈的增長和完善。事實上特斯拉的上海超級工廠2019年建成投產，如今已是特斯拉主要製造和出口中心，去年累計交付量達94.7萬輛，按年增長33%，在其全球產能中佔過半。縱觀南沙，汽車工業的產業配套完善，又是首批「國家級自動駕駛和智慧交通示範區」，更是粵港澳全面合作示範區，是大灣區四大重要合作平台，在爭取特斯拉落戶方面具一定競爭力。

小鵬佈局灣區 拓港澳市場

除了廣州，其他大灣區內地城市亦佈局發展新能源汽車產業。位於肇慶的小鵬汽車智能網聯科技產業園，是小鵬汽車在全球自建的首個整車生產基地，總投資40億元人民幣，設有五大主體車間，並建有覆蓋18種測試路面，以及自動泊車系統等多種功能測試的動態測試跑道。旗下小鵬P7、P5、G3i和P7i四款車型便在此生產。此外，小鵬的新型號右軚車今年開始在香港銷售，小鵬汽車肇慶基地總經理呂元美（圖二）表示，供港的G9純電車就在肇慶廠房生產，未來亦希望進一步開拓右軚車市場。

呂元美認為，大灣區內地城市靠近港澳，希望小鵬藉此之機，在港澳市場佔據更大市場份額。他又說，大灣區還擁有廣汽、廣本、比亞迪等一眾車企，技術底蘊深厚，大量儲備汽車技術人才，且政府對新能源汽車推出很多生產及銷售相關優惠政策，加上愈來愈多與新能源汽車產業配套的上下游企業落戶大灣區，因此「選擇在大灣區建廠十分有優勢」，而隨着產業形成規模效應，不僅大大降低採購零配件所需的交通和物流成本，還能在技術應用上快速響應，是新能源車產業在大灣區發展的最大優勢。

（灣區行系列之二）