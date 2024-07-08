話你知：快運網站：若未能獨立完成5要求 需安全助理

《簡易指引》是根據民航處2015年發出的《給香港註冊航空公司的指引：協助行動不便人士使用航空服務》編寫。指引訂明，基於飛行安全，若乘客不能自行解開安全帶、不能在無人幫助下離開座位及前往緊急出口、不能自行找出並穿上救生衣、不能自行戴上氧氣面罩、不能在緊急情况下明白機組人員的安全指示，須在同行照顧者陪同下乘搭。

根據快運網站，如因行動不便或有醫療病症而無法獨立完成5項事項任何一項者，將定義為「需要安全助理的旅客」，事項包括無法獨立完成解開安全帶、於緊急情况下自行離座及從客機上疏散、取出並穿上自己的救生衣、毋須協助下戴上氧氣面罩、於緊急情况下了解並遵從機組人員的安全簡介和指引。該網站提到，行動不便旅客包括視力障礙者。

國泰及香港航空則分別列明，因嚴重視聽障礙無法與空中服務員溝通者，「可能需要」安全助理及「可能會要求」乘客安排安全助理陪同。兩間公司網頁均顯示，地勤及機艙服務員受訓協助殘障乘客，可為視障人士提供往來航機及機場接送服務等協助，但不提供服用藥物等個人護理協助。大灣區航空則列明，基於安全理由，若乘客在機上緊急疏散時需協助，須與安全助理同行。