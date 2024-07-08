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兩視障者登機遭拒載 快運致歉 事主求助協進會後獲安排同晚航班 快運：安全評估需時

【明報專訊】兩名視障人士報稱今年5月原擬乘坐香港快運航班往東京，遭機組人員以不達安全標準為由，於航機起飛前約10分鐘被要求下機，香港失明人協進會昨日形容兩人是「無理被趕落機」，要求快運找出責任誰屬。根據協進會公開資料，快運曾向事主發出被拒登機證明供保險索償，列出原因是航班超賣。快運昨為引致二人造成的延誤和不便致歉，稱會補償，惟不同意是「趕落機」，並指當日該航班售出約七成機位，「超賣」一說不符事實。

兩名事主為剩一成視力的李俊彥（27歲）及失明的徐文俊（34歲），兩人5月22日原定乘坐下午3時快運UO652航班往東京。徐文俊昨稱，同月初快運已知悉二人視障情况，當日由職員帶領到登機閘口，座位亦被調至機艙較前；登機後機組人員向他們介紹逃生程序和氧氣面罩等使用方法，但起飛前約10分鐘，有職員問他們有否父母同行，並指他們不符安全指引，要立即下機，他聽到有人稱是機長指示，落機後有地勤指他們不能選乘快運。

事主：職員捉手 眾目睽睽被帶走感侮辱

李俊彥憶述，初時不願離開，有職員捉着他的手離開，對眾目睽睽下被帶走感侮辱。兩人另有視障友人原定同晚乘快運航班到東京會合，他們聯絡失明人協進會求助，在民航處協調下獲安排乘搭同一班夜機，但辦理登機手續時要填寫問卷聲明可自行使用氧氣面罩、救生衣和安全帶，以及有能力逃生。李稱，以往自己曾乘搭其他航空公司客機獨自出行，徐則首次獨自出行，兩人皆未試過被拒登機。兩人稱會向平機會投訴。

乘夜機需填聲明「有能力逃生」

失明人協進會批評，快運事發至今先後五度解釋事件，並公開快運曾向二人派發的餐券、寫上航班「超賣」的登機被拒證明及電郵回覆等資料，指快運說法前後不一（見表）。會長黃俊恒強調，平機會有指引處理視障人士登機（見另稿），協進會多年來亦提倡任何視力狀况都可獨自乘飛機，今次兩名事主有能力獨立乘搭航機，不會影響安全，敦促快運正式道歉並交代責任誰屬。

香港快運航空商務總監王基傑回覆稱，當日有關航班「超賣」說法不符事實，職員亦沒建議兩名乘客自費轉乘其他航空公司，而是積極協助改乘同日快運其他航班，對因此引起的任何誤解深表歉意。

登機被拒證明寫「超賣」 快運昨稱不實

王強調機組人員是基於安全考慮做決定，並由當值人員陪同二人離開機艙。他指地勤和機組人員均按標準安全程序評估二人情况，但由於判斷不同，為謹慎起見、確保所有乘客安全，人員將個案上報，而進一步評估需時，令乘客錯過原定航班。他表示快運已就事件檢討並改進工作流程。

平機會回覆查詢稱不評論個別個案，市民若認為使用航空服務時受歧視可投訴，重申該會一直十分關注殘疾人士福祉，以及他們在日常生活面對的障礙，《殘疾歧視條例》保障殘疾人士在享用貨品和服務、使用設施方面，不會基於殘疾遭歧視，包括使用航空服務。立法會議員狄志遠批評快運做法缺乏專業判斷，令當事人感侮辱和不尊重，將去信平機會要求徹查。

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