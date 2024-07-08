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港聞

港聞二

辦證、投資、升學 機構一條龍服務招徠

【明報專訊】香港各項人才計劃帶來商機，因應內地對本地教育的市場需求，教育展約兩成參展商為商業機構，冀為新來港人士提供「辦理簽證、資產管理、醫療評估、升學規劃」等一條龍服務。有資產管理公司協助家長辦理各人才計劃簽證，負責人稱若資料齊全，一個月可完成辦理，收費由2萬到10萬元不等。另外，有內地教育機構宣傳為內地生報考DSE課程，提供在內地的「寄宿制全年班」。

教育展上周五至周日一連3天在亞博館舉行，參展商業機構共58間，包括教育出版社、醫療服務機構、證券交易公司、保險公司等。主辦單位STEM PLUS創辦人劉靖瑋回覆本報查詢稱，所有參展商均經過篩選程序，需與教育相關，或能協助人才計劃來港者順利落戶香港。有資產管理公司以「香港永居身分安排」，提供各人才計劃的續簽或諮詢服務，律師及理財顧問亦在場協助。負責人稱，視乎申請個案有多複雜及資料齊全程度，收費由2萬到10萬元不等。

為DSE生辦「寄宿制全年班」

另外，有一站式國際教育機構為DSE應考生提供「寄宿制全年班」，多名「老師」即席為學生「面試」以了解其學習能力。有老師回覆記者查詢稱，課程上課地點為由香港老師線上授課，上課時間為早上7時半到晚上9時35分，每日8節課每節45分鐘，晚上則設約2.5小時的自習時間，全年費用為15.8萬元人民幣。來自珠海的郭女士的女兒明年升讀中一，除物色心儀中學，亦趁機了解本地補習班。她觀察到在內地的「培訓班」收費較貴，打算讓女兒來港補習。

該機構在四川、珠海、廣州、深圳等12個省市均設分校，除DSE外，亦提供升讀本地中小學及報讀IB、A-Level等國際課程的服務。

相關字詞﹕高才通 內地考生

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