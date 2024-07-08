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教育展吸內地子女新生源 一校收300申請 插班倍升 高才子女佔四成 另「派0班」小學可開兩班私營

【明報專訊】本港學齡人口下跌，內地來港學生成為本地新生源。有機構舉辦教育展，有中學收到逾300份插班申請；有今年被「派0班」的收到10多份小一入學申請，稱有望來年私營小一級「一班變兩班」。不少經「高才通」計劃來港的內地家長到教育展了解，為子女找學校，有家長認為子女英文水平較難適應，故降低期望「只找Band 2學校」；有銳意為子女申請英中的家長未能找到心儀學校，將待明天（9日）升中派位結果公布後，先到心儀學校「叩門」再決定。

「（大灣區）香港一條龍學校教育展」上周五至周日在亞洲博覽館舉行，今屆有逾200間幼稚園、中小學及大學參展，參觀人次逾4萬，與去年相若。培英中學校長陳俊賢稱，3天收到逾300份插班或入學申請，大部分是港藉學童，各人才計劃受養人申請者則佔近四成，連同網上申請，該校收到約500份申請。他預期下學年全校插班生將升一倍多，由本學年20人增至50人，並額外預留30個中一學額予內地生。面對本港適齡學童人數下跌，他認為內地生源為學校提供「擇優而錄」的收生選擇。

今年9月被「派0班」的仁濟醫院趙曾學韞小學亦到場招生，該校行政主任羅英翔稱收到60份申請，其中10多人申請入讀小一，形容情况「鼓舞」，有信心可招收約30名小一生，私營小一級可望「一班變兩班」。聖公會聖匠小學稱收到60多份下學年插班生申請。

有內地家長心儀Band 1校

有憂英文水平揀Band 2

多名「高才通」內地人亦到場為子女物色心儀學校。在內地開建築公司的何先生打算安排兒子來港入讀中四，指兒子最難適應的是英文，「來港升學都要降一個級」，只好找Band 2學校。

來自內蒙古、從事企業管理的張女士與企業家丈夫均經人才計劃來港，育有一子一女，來年升讀中二及中一。張稱，在展覽看了約8間中學，部分已面試及筆試。她對Band 1英中最感興趣，但查詢後發現學額已滿，又指會場內較多中中，「與期望有一點小落差」。她說待明天（9日）公布升中派位結果後，先到心儀學校「叩門」再決定。

相關字詞﹕仁濟醫院趙曾學韞小學 學生人口下跌 高才通

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