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簡啟恩：軟對抗持續 藉藝術書本電影滲透

【明報專訊】警務處副處長（國家安全）簡啟恩表示，《港區國安法》及《維護國家安全條例》實施後，大型街頭暴亂消聲匿迹，但國家安全風險仍然存在，「美西方」干預、軟對抗及本土恐怖主義仍威脅香港。對於警方將於全港安裝閉路電視，他稱安裝對整體社會及國家安全有好處，亦有助警方破案，不過警方仍要研究如何利用閉路電視協助破案及蒐集情報。

簡啟恩在昨日無綫《講清講楚》稱，有人持續軟對抗，大規模示威「黑暴」轉為地下化，以「打擦邊球」形式，利用日常生活多方面滲透，例如網絡、藝術、書本、電影等，令相關資訊潛移默化地「入腦」，適當時機便會煽動他人犯法。簡啟恩舉例，羊村繪本、「黃色市集」販賣煽動物品、打擊器官捐贈均是軟對抗的例子；又稱部分人思想極端化，或會做出極端恐怖主義行為，例如七一刺警案等，構成國安威脅。

指有人將「國安搵上門」妖魔化

對於有以往遊行示威「常客」曾言遭國安人員問話及約見，簡啟恩說，警方在遊行示威前與主辦方溝通是為方便部署，部分人將「國安搵上門」妖魔化，可能別有用心，想將自己塑造成受害人、被打壓，以令更多人參與遊行示威。他指，即使在2019年之前，警方亦會與遊行示威主辦方溝通，了解對方目的及行動，「絕對係天經地義，合情、合法、合理」，他們不辦遊行示威「絕對不關我們的事，他們自己都要評估下有沒有風險」。 

《維護國家安全條例》准許警方在法庭批准下延長羈留期限及限制諮詢個別律師，簡啟恩表示，暫時無用過相關手段。

「倘保釋者需要．會建議返內地看看」

對於棄保離港的前香港眾志成員周庭曾表示被國安處人員帶到深圳，簡啟恩回應說，有關說法是一面之詞，警方接觸被捕者、保釋者，目的只是不想他們做危害國安的事。他又稱當局會向警務人員安排培訓並到內地考察，相信可培養「大局觀」，「如果他們（被捕者、保釋者）有需要的時候，或者問我們的時候，我們都會這樣建議，你不妨返去（內地）看看」。

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