大城之外遊近郊 尋更地道體驗

Rakuten：福岡名古屋增長最快

「Rakuten Travel」前年7月疫情期間在國際版網站推出繁體中文版，其後在本港設辦公室。平台香港及台灣區副區域經理潘宜姍指出，香港旅客遊日希望尋求更地道的日式體驗，近半訂單屬傳統旅館或特色住宿，涵蓋溫泉、豪華營地或別墅等，而提供晚餐的住宿計劃亦非常受港人歡迎，佔平台總銷售額近半。

至於港人最熱門到訪的城市，平台稱東京、大阪及京都等一直是最受歡迎或最常搜尋之目的地，相關城市的酒店訂單非常多，福岡則是訂單增速最高目的地，今年比去年增加約4.1倍；增速第二快是名古屋，訂單增加約1.7倍。平台預計，東京、北海道及鄰近富士山的山梨縣將在暑假錄得較大升幅。

擬推AI對話 助客訂行程

因應人工智能（AI）愈趨普及，潘宜姍稱平台未來將推出AI禮賓服務，客戶透過對話形式查詢，輸入出遊日期、預算及需求等，與平台合作的酒店會透過AI自動為客戶制訂旅行及住宿計劃，甚至生成房間圖像供參考，期望利用AI令旅遊規劃內容更本地化、更符合港人喜好習慣，並提供當地最新資訊。

（日圓貶值系列．一）