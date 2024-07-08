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機票酒店預訂 兩大平台同翻倍

【明報專訊】各大旅遊平台向本報提供的數據顯示，新冠疫情後港人自由行遊日氣氛熾熱，旅遊產品需求大增。旅遊平台Trip.com數據顯示，今年第二季港人預訂日本酒店和機票量較去年同期增逾一倍，甚至較疫前的2019年同期增逾3倍。日本樂天集團旗下「Rakuten Travel」數據亦顯示，港人預訂日本酒店量穩定增長，上半年酒店訂單較去年同期增約1.54倍，亦較2019年增約3.15倍。旅遊平台認為增長主要歸因於機位供應增加，日元貶值亦增加港人遊日吸引力。

料暑假續升溫 擬推新優惠

「Rakuten Travel」數據顯示，上半年與去年同期相比，包含晚餐的住宿預訂量增約74%；住宿類型方面，旅館增約92%，商務及城市酒店分別增約2.21倍及3.14倍。該平台香港及台灣區副區域經理潘宜姍認為，升幅主因是疫情防控措施放鬆，航班容量逐漸恢復，為旅遊業復蘇提供重要推動力；而日元貶值對訪日旅客而言是更便宜，吸引更多人遊日。她說對本港市場充滿信心，將推出本地化活動措施，例如雙十一優惠，進一步推廣旅遊產品。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，上述顯著增長主要歸因於機位供應增加及日圓匯率優勢，而東京、大阪、福岡、沖繩等日本城市仍是最受港客歡迎之目的地。平台預測隨着暑假臨近，與日本相關的旅遊產品需求將持續上升，而因應港人熱愛旅遊和深度遊，平台將繼續提供租車、當地體驗以至「日本鐵路通票」周遊券等旅遊產品。

Klook：當地體驗活動受歡迎

旅遊體驗平台Klook回覆表示，平台的外遊產品價格會根據當地匯率調整，隨着日圓貶值，整體價格優勢有助進一步刺激消費者遊日。Klook指出，過去半年港人預訂日本旅遊產品數量持續高企，平台數據顯示，上半年預訂量較去年同期升約四成，以景點類別最受港人歡迎，包括大阪環球影城、東京迪士尼及東京Shibuya Sky觀景台等。Klook又說，日本當地的體驗及活動亦相當受歡迎，今年1至6月港人預訂當地體驗及活動按年增逾一倍，其中本地一日遊、和服及浴衣租借等服務最受歡迎。

（日圓貶值系列．一）

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