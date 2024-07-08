航班增日圓貶 百萬港人遊日超疫前 學者料港零售餐飲「暑假吹冷風」

自去年本港全面復常至今，日圓兌港元先後跌穿6算及5算（見圖），上周每百日圓曾兌4.83港元，錄38年以來新低。日本政府觀光局最新數據顯示，5月港人訪日人次接近22萬，今年首5個月合共102.6萬，同比均升逾四成。日本國家旅遊局回覆本報查詢稱，估計升幅主因是日圓貶值、航班恢復及增加，以及日本地方政府宣傳活動漸趨活躍。

港客消費力第五 人均花1.3萬

旅客消費方面，今年首季整體訪日旅客消費額約1.77兆日圓（約860億港元），按年同期增約75.2%，其中港客消費額約77億港元，佔整體約9%，排名第五，當中以購物佔最大份額（約28.7億港元），其次為住宿（約22.5億港元）及飲食（約16.2億港元）；港人人均消費額則約1.3萬港元，較去年同期跌約1.9%，較2019年同期則升56.2%。

東瀛遊：暑假報團理想 已訂六成半

東瀛遊執行董事禤國全認為，首5個月港人遊日已超過100萬，料受惠於日本消費便宜及航空運力恢復，全年總人次可破240萬，創新紀錄。他指出，今年暑假日本報團情况理想，一般暑假團7月20日前才滿額，但現已訂滿約六成半。

禤國全說，暑假旅遊產品均以5算作結算，如跌至4.9算，「以一個人在當地用10萬yen（日圓）計，即係平100元」，但其公司不會因此減100元，亦不會因輕微升幅而調高價錢。他指雖然日圓下跌，但當地成本亦有增加，例如巴士司機難請，酒店亦缺執房人手，不少房價均上升至少30%。

李兆波：「美元強、日圓弱」不利港

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波上周剛從大阪回港，形容當地零售業相當興旺，留意到不少年輕港人到訪；反觀香港，除了港人遊日成風，北上消費風氣亦持續，他對本港零售及餐飲前景非常悲觀，暑假過後會否好轉則要視乎美國加息情况，但預計全年情况不佳，即使減息亦難以突圍。

李兆波預計日圓低位會持續，相信是日本當局「策略」，因日圓貶值能吸引外資，出口更具競爭力，對日本經濟反有幫助，「變咗其他會輸，其中一個係香港」。他指「美元強、日圓弱」對香港不利，「香港夾喺中間最慘」，因日圓貶值本應為金融業帶來好處，令港人存款增加，但高息下股市及樓市欠佳。他認為本港單靠旅遊業支持經濟亦不行，「物價唔夠人嚟，日圓上番8算、9算，我哋舒服啲」。

至於如何鼓勵市民留港消費，政府發言人回覆稱旅客和市民消費模式轉變，以及港元匯率高企，短期內仍為零售及餐飲業帶來一些挑戰；政府今年大力推動「盛事經濟」和提振市面氣氛，加上內地優化「個人遊」計劃等，均有助促進旅遊、零售及餐飲業。發言人又說，5月零售業網上銷售價值按年升逾兩成，網上銷售佔整體零售銷售額近月持續上升，顯示消費模式轉變，改變銷售或業務形式可帶來新機遇，政府會持續支援業界數碼轉型。

（日圓貶值系列．一）

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