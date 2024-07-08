【Emily】76年前機票$2200 太古檔案館珍藏舊香江

飛行手冊要求空姐「令旅程變有趣」

太古邀請Emily參觀檔案中心，中心內有唔少上世紀40年代至90年代嘅實物藏品，最吸引眼球莫過於一張可搵到最早年嘅國泰航空機票。呢張機票係1948年由香港前往悉尼，票上信息全部手寫，價格2200元。太古歷史檔案部總監施清補充話，當年普通工人一個月人工不過60元，就算經理級都只得400元。

施清又話，雖然機票上冇寫飛行時間，但同年代嘅貨運廣告，介紹當年澳洲生蠔直飛香港酒店需32個鐘頭，由此可估計當年需時都唔短。當年對於機組人員要求好高，飛行手冊中就明確要求空姐需「令旅程變得有趣」，仲要每幾個鐘派發一次寫有溫度、飛行高度、現時位置等信息嘅信息紙，供乘客傳閱。

1976年太古城678呎售18萬

施清又展示一本1989年太古地產半山嘅樓盤售樓書，成本書採用立體設計，可逐頁翻閱樓盤不同層次及房間嘅設計，配有白天同夜晚嘅景觀參考。另一1976年太古城價目表就顯示678呎連天台單位售價181,500元，可見香港房價多年來飛升。

施清話，成立檔案館不止為永久保存公司歷史，亦希望幫到學界同公衆人士蒐集資料。現時公衆可以團體形式電郵太古預約參觀。