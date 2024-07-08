明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】76年前機票$2200 太古檔案館珍藏舊香江

【明報專訊】香港早期嘅機票要幾錢？1989年半山豪宅嘅售樓書有咩特別？太古歷史檔案中心可以畀到答案。呢間喺鰂魚涌太古煉糖廠舊址嘅檔案館於2021年建成，係香港少數管理公司歷史檔案嘅檔案館。館內有早年嘅國泰機票、太古售樓書等珍貴資料，共計1200件檔案。

飛行手冊要求空姐「令旅程變有趣」

太古邀請Emily參觀檔案中心，中心內有唔少上世紀40年代至90年代嘅實物藏品，最吸引眼球莫過於一張可搵到最早年嘅國泰航空機票。呢張機票係1948年由香港前往悉尼，票上信息全部手寫，價格2200元。太古歷史檔案部總監施清補充話，當年普通工人一個月人工不過60元，就算經理級都只得400元。

施清又話，雖然機票上冇寫飛行時間，但同年代嘅貨運廣告，介紹當年澳洲生蠔直飛香港酒店需32個鐘頭，由此可估計當年需時都唔短。當年對於機組人員要求好高，飛行手冊中就明確要求空姐需「令旅程變得有趣」，仲要每幾個鐘派發一次寫有溫度、飛行高度、現時位置等信息嘅信息紙，供乘客傳閱。

1976年太古城678呎售18萬

施清又展示一本1989年太古地產半山嘅樓盤售樓書，成本書採用立體設計，可逐頁翻閱樓盤不同層次及房間嘅設計，配有白天同夜晚嘅景觀參考。另一1976年太古城價目表就顯示678呎連天台單位售價181,500元，可見香港房價多年來飛升。

施清話，成立檔案館不止為永久保存公司歷史，亦希望幫到學界同公衆人士蒐集資料。現時公衆可以團體形式電郵太古預約參觀。

相關字詞﹕太古城 國泰航空 太古集團 太古歷史檔案中心

上 / 下一篇新聞