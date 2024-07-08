社協調查：七成半劏房戶被濫收水費

有要求看單據 被威脅搬走

社協上月至本月初訪問308名居住劏房、板房或天台屋等住戶。社協稱，大部分劏房會共用一個總水電表，租戶互不知道度數，有出租者亦會採取硬性規定收取水電費，故出租者有可能從中加收費用。社協幹事張楚瑜認為安裝獨立水電表是防止出租者濫收費用的理想做法，惟安裝前或需獲業主同意及分擔安裝費用，過程繁複且安裝誘因不足，成功安裝的個案較少。

調查亦發現，逾八成半受訪者表示出租者沒有向住客出示水電費用單據。劏房戶曾女士稱，曾要求出租者出示單據，卻遭對方叫她「下個月搬走」，她為繼續租用房間，選擇啞忍。張楚瑜補充，如要打擊濫收水電費，需大量租戶參與，惟目前租戶若要向政府舉報，需提供姓名及聯絡電話等個人資料，成為租戶舉報的顧慮及阻力；即使有人願挺身而出，租戶亦需提供業主違規證據，認為整個過程複雜且不理想。

籲強制業主裝獨立水電表

社協稱，水務署自2021年至今只起訴20宗濫收水費個案，對比2023年《長遠房屋策略》推算香港有127,500個劏房戶，舉報數字是冰山一角。社協副主任施麗珊建議政府參考舉報濫用公屋或綜援做法，接受匿名投訴及簡化程序，長遠應強制業主為劏房戶安裝獨立水電表。