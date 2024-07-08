正生停運 舊生表可惜 剩雜物唐狗 女宿傳歌聲

基督教正生書院4名董事今年初涉串謀詐騙被捕，董事會早前決定將書院停運。政府表示，書院內有11名學生已在政府協助下離開，亦一直與餘下一名已年滿18歲學生及其親屬保持聯繫，包括已安排其他學校學位，以繼續其中學文憑課程教育，現待他們作決定。政府又稱，正計劃向正生會追討資助款項，並考慮收回相關政府土地。

一學生留校 政府：昨探望了解

本報記者昨到訪正生書院，其中鐵皮搭成的校舍範圍、男生宿舍和下徑中心新校舍一帶已人去樓空，只見3隻唐狗和烏龜；過往上課用的設施，包括白板、樂器、健身器具等未見帶走。有指校內仍有一名女生，但未見蹤影。女生宿舍中午曾傳出唱聖詩聲，但未知有多少人在內，其後有女士現身要求傳媒不要騷擾。

兩名舊生於下午回校，其中應屆文憑試考生阿傑稱，過去因吸毒被判留在書院生活5年，對書院有感情，最難忘與同學的生活點滴，彼此沒有秘密，感情親密。對於書院停運，他稱自己除被書院拖欠按金外，未有太大影響，但有同學未畢業就被迫離開，有被拋棄感覺，批評校方不負責任。他指書院無可否認幫助過很多人，對最終停運感可惜。

書院3隻唐狗仍在，阿傑過去負責照顧其中兩隻，昨回校探望，形容兩狗比較無辜，有舊生打算領養，但礙於懷疑無植入晶片等問題而需再斟酌。

舊生：籌款後環境未好轉 不信任前董事

去年離校後首度重訪書院的關同學稱百感交集，他憶述4年前入學時，書院內有近30名男生和10多名老師，猶如一個社區，每日生活都很深刻。他稱離校後仍有與師生聯絡，對書院突然停運感意外。他提到過去在學時曾代表書院比賽，拍下的合照被部分書院前董事用作籌款，卻未見書院環境好轉，加上一些個人經歷而不再信任這些前董事。