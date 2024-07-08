灣區熱搜：擁首艘國產調查船 探深海稀土征南極

2009年正式入列的「海洋地質六號」戰績輝煌，曾執行中國第33次南極科學考察，更多次前往太平洋、中國南海等海域進行綜合地質調查，對中國海洋地質勘探包括實現太平洋深海稀土資源找礦突破等工作有重要貢獻。

「海洋地質六號主要分為甲板部、輪機部和調查部，甲板部負責駕駛，輪機部負責母船的動力保障，調查部則進行深海科學探查。」廣州海洋地質調查局方法所高級工程師陳春亮表示，海洋地質六號是該局遠洋主力大船，此後的調查船都以海六的模板結構建造。

在海洋地質六號配置的科考設備中，4500米級深海遙控潛水器（ROV, Remotely Operated Vehicle）「海馬」號是中國自主研發科考設備中重要標誌成就之一，4500米級的潛水器可覆蓋中國南海98%海域及國際海底大部分固體礦產富集區，因此「海馬」號能滿足中國絕大部分深海探測和作業的需求。「海馬」號2014年由廣州海洋地質調查局牽頭組成的科研團隊研製，曾在中國南海首次發現大型活動性冷泉，並實現了富鈷結殼資源精細化勘探。「海馬」號曾於2016年訪港，作為尖端科技項目亮相展覽。