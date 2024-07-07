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社工局民選比例降 孫玉菡：不代表政府控制

【明報專訊】社工註冊局日前改組，新增12名政府委任成員。勞福局長孫玉菡昨表示，註冊局成員仍以社工佔多數，顯示政府高度重視社工專業，又形容正副主席及成員均是社福界「響噹噹」人物，能進一步鞏固註冊局的認受及專業。就新註冊局的「四大任務」之一，即建立機制處理干犯危害國安罪行的社工，孫形容要「立刻做工夫」，確保符合法例要求。

設機制處理國安罪社工要「立刻做」

孫玉菡早前期望重組後的註冊局盡快處理「四大任務」，他昨在商台節目《政經星期六》表示，就建立機制處理干犯危害國安罪行的社工，需確保法例要求，「不是單單說《港區國安法》或《維護國家安全條例》的罪行，其他條例都有機會屬於危害國家安全性質的罪行」。他期望新註冊局增加向公眾的透明度、維護公眾利益，亦需令社工感受到註冊局是公平公正、依法處理註冊及紀律事宜。

註冊局重組後，民選成員比例由逾五成降至約三成。孫玉菡稱不同意民選委員比例減少是政府控制註冊局，強調社工仍佔多數，8名民選成員數目不變，委任是希望引進更多德高望重的學者及業界翹楚。他說，註冊局年底將再選舉，鼓勵有意參選的社工把握機會。

被問到有意見認為委任成員多數來自大機構，或未能充分反映業界意見，孫稱除了社署署長，其他成員均以個人身分委任，「如果一個來自大機構、委任的人，只是心繫大機構的話，我覺得他是不及格的」。

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