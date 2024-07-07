明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

被拒退還8000元按金 正生家長投訴

【明報專訊】正生書院今日起停運，大部分學生已離開學校，其中家長陳先生向本報表示，女兒前年入讀正生書院時，現任正生會行政總裁李國基稱，需讀滿兩年才可退回8000元按金，至書院宣布停運後他接回女兒，李國基向他表示書院雖停運，但正生會並無停運，學生仍可繼續居住，拒絕退還按金。書院校監崔康常向本報表示，暫有數名家長投訴不獲退回按金。本報曾聯絡李國基查詢，至截稿前未獲回覆。

收據列「中途退出不發還」

教師：書院停辦 不應家長負責

根據正生會給陳先生的收據，按金為住宿生活費，備註一欄列明「在學員完成學習期後發還，中途退出者不獲發還」，簽發日期為前年10月底，上有李國基的簽名及正生會印章。陳表示於今年約3至4月收到有關收據，「他們（正生會）出了新聞（4名董事涉串謀詐騙被捕）之後先給我」。

陳的女兒今年9月將轉至青年學院就讀，近日因受傷停工而暫無收入的他說，接回女兒前一周曾致電李國基，冀可退還按金，李向他說只是書院停運，正生會並無停運，若家長接走學生，不會退還按金，並聲稱「遲啲會安排課程」，學生可繼續居住。問到社署有否協助追討，陳稱署方建議他入稟小額錢債處。

社署回覆本報時未有回應有否接獲個案要求協助追討按金。署方稱已聯同禁毒處和教育局為所有書院學生的家長、監護人和學生提供適合的輔導、升學選項等安排，並會繼續協助。

崔康常表示，所有學生繳交的按金劃一8000元，他也接到數名家長投訴，被指子女「提早退學」而無法取回按金，他認為做法「絕對不合理」，稱書院自行停運，「無理由說是提早退學」，惟款項由正生會處理，他無法影響其決定。書院教師梁寶儀說，在學不足兩年無法取回按金是一貫做法，惟書院已結束，無法提供服務，認為不應要家長承擔責任，更批評扣起按金的做法「好無良」。

上 / 下一篇新聞