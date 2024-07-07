被拒退還8000元按金 正生家長投訴

收據列「中途退出不發還」

教師：書院停辦 不應家長負責

根據正生會給陳先生的收據，按金為住宿生活費，備註一欄列明「在學員完成學習期後發還，中途退出者不獲發還」，簽發日期為前年10月底，上有李國基的簽名及正生會印章。陳表示於今年約3至4月收到有關收據，「他們（正生會）出了新聞（4名董事涉串謀詐騙被捕）之後先給我」。

陳的女兒今年9月將轉至青年學院就讀，近日因受傷停工而暫無收入的他說，接回女兒前一周曾致電李國基，冀可退還按金，李向他說只是書院停運，正生會並無停運，若家長接走學生，不會退還按金，並聲稱「遲啲會安排課程」，學生可繼續居住。問到社署有否協助追討，陳稱署方建議他入稟小額錢債處。

社署回覆本報時未有回應有否接獲個案要求協助追討按金。署方稱已聯同禁毒處和教育局為所有書院學生的家長、監護人和學生提供適合的輔導、升學選項等安排，並會繼續協助。

崔康常表示，所有學生繳交的按金劃一8000元，他也接到數名家長投訴，被指子女「提早退學」而無法取回按金，他認為做法「絕對不合理」，稱書院自行停運，「無理由說是提早退學」，惟款項由正生會處理，他無法影響其決定。書院教師梁寶儀說，在學不足兩年無法取回按金是一貫做法，惟書院已結束，無法提供服務，認為不應要家長承擔責任，更批評扣起按金的做法「好無良」。