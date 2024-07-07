IB狀元港誕至少28 連跌兩年後稍回升 平均分勝全球

至於本港IB狀元總數及佔全球比例，國際文憑組織表示，鑑於新冠疫情及其他全球顛覆性影響（global disruptions），停止公布獲最高分學生人數，以免學生、學校或社群間互相比較，繼而影響學生福祉。

英基17人滿分暫佔最多

男拔4狀元7榜眼

拔萃男書院誕生4名IB狀元及7名榜眼。另外，在已知的28名港產IB狀元中，英基學校協會屬下學校今年暫佔最多，共17人考獲滿分。滬江維多利亞學校及耀中國際學校各有兩名狀元，而保良局蔡繼有學校、聖保羅男女中學、聖士提反書院則各有一名狀元。

拔萃男書院一眾IB狀元和榜眼昨接受傳媒訪問，該校負責國際文憑統籌的教師胡家麟對學生在IB取得佳績感自豪。擬升讀港大與倫敦大學學院合辦法律雙學位的男拔狀元黃元熙稱期望將來改善法律制度。他說英美等有很多關於人工智能（AI）等新科技案例，相反香港較少，希望在外國拓展眼界後以不同角度幫助本港。對於對本港法治前景的看法，他相信仍明朗，又引述孟子所言「不以規矩，不能成方圓」，稱法律仍有其存在價值。

男拔有狀元赴劍橋讀歷史政治

被傳媒問及對《基本法》23條立法的看法，部分選讀法律的學生不欲多言。該校選讀法律的榜眼駱彥合說，立法應在乎人民利益、如何幫到人，以及公平與否等，他對香港法律沒特別評價。同樣選讀法律的榜眼梁峯朗說對23條立法理解不太全面，自己剛畢業，「我覺得我這個position（位置）不是好適合答這條問題」。

至於選擇赴英國劍橋大學攻讀歷史及政治的狀元邵宇軒稱，近年國際間出現很多亂象，盼參考歷史並利用自身知識，解決迫切問題。對於《港區國安法》實施後本港部分組織或團體解散，被問到現有組織或團體是否有足夠力量為民發聲，邵說需要研究，但認為發聲不論規模，以個人身分發表意見的途徑仍有很多。