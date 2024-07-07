海洋公園表揚學校貢獻環保 校長：走出課室知識更深刻

翠林邨浸信會幼稚園幼兒園校長陳幗寶表示，書本傳遞知識等傳統教學模式易令學生忘記內容，認為學校應透過實地考察，讓學生親身接觸及探索事物，印象才會深刻。陳續稱，2019年疫情開始至今，收生人數不減反增，認為有賴於「走出課室」及雙語教學，鼓勵業界參考。該校學生謝同學和曾同學說，實地考察能夠讓他們了解雀鳥品種及廢物再造等知識。

學生盼命名贈港熊貓「黑黑」「白白」

內地將再贈港大熊貓，特首李家超今日將到四川商討和了解安排。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，希望香港有機會為熊貓舉辦改名活動。於嘉年華擺放攤位的英華小學學生戴同學表示興奮，說冀將一對大熊貓命名為「黑黑」及「白白」。

海洋公園保育聯盟去年成立，為學校舉辦回收計劃及實地考察等，傳遞生態保育信息。教育局長蔡若蓮昨出席頒獎禮時表示，致力將環保及可持續發展教育等概念融入學校課程，鼓勵學校藉課堂內外活動，培養學生保護生態環境意識。