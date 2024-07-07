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海洋公園表揚學校貢獻環保 校長：走出課室知識更深刻

【明報專訊】海洋公園昨（6日）舉辦「海洋公園保育聯盟2024頒獎典禮」暨「海洋公園保育嘉年華」，除向學校頒發獎項表揚對環保貢獻，亦設立遊戲攤位推廣生態保育，逾千名師生參與。有獲獎學校校長認為本港面對學生流失，教學方法上需要改變，助學生學習之餘同時加強競爭力。有擺放攤位的學生希望為即將來港的兩隻大熊貓取名為「黑黑」及「白白」。

翠林邨浸信會幼稚園幼兒園校長陳幗寶表示，書本傳遞知識等傳統教學模式易令學生忘記內容，認為學校應透過實地考察，讓學生親身接觸及探索事物，印象才會深刻。陳續稱，2019年疫情開始至今，收生人數不減反增，認為有賴於「走出課室」及雙語教學，鼓勵業界參考。該校學生謝同學和曾同學說，實地考察能夠讓他們了解雀鳥品種及廢物再造等知識。

學生盼命名贈港熊貓「黑黑」「白白」

內地將再贈港大熊貓，特首李家超今日將到四川商討和了解安排。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，希望香港有機會為熊貓舉辦改名活動。於嘉年華擺放攤位的英華小學學生戴同學表示興奮，說冀將一對大熊貓命名為「黑黑」及「白白」。

海洋公園保育聯盟去年成立，為學校舉辦回收計劃及實地考察等，傳遞生態保育信息。教育局長蔡若蓮昨出席頒獎禮時表示，致力將環保及可持續發展教育等概念融入學校課程，鼓勵學校藉課堂內外活動，培養學生保護生態環境意識。

相關字詞﹕環保 生態保育 海洋公園

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