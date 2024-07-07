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港聞

港聞二

稱港人多盼港誕熊貓 楊潤雄：會表達 信中央考慮

【明報專訊】內地將再贈港一對大熊貓，特首李家超和文化體育及旅遊局長楊潤雄等人今啓程前往四川訪問，商討熊貓赴港安排。楊潤雄昨稱此行將討論運送及檢疫等工作，並會向內地部門表達「想有熊貓在香港出生的意願」。楊期望熊貓可兩三個月內到港，但仍要視乎實况，需在大熊貓最佳狀態下運送。

盼兩三月內到港 或辦命名活動

楊潤雄昨在港台節目《星期六問責》表示，本港從未能繁殖熊貓下一代，認為大部分港人希望看到有熊貓在香港出生，又重申大熊貓是由中央贈送，「相信（中央）會考慮我們意願」。他續稱，本港會與四川當局做好對接工作，包括改動海洋公園熊貓館，以便熊貓適應新環境。

熊貓盈盈、樂樂經徵名活動命名，被問最新一對熊貓會否有同樣安排，楊潤雄表示，仍要考慮大熊貓本身是否已有名字，稱若可行有望舉辦活動讓市民一同參與改名。

半年2100萬客 盼全年達4600萬

旅遊方面，楊潤雄稱本年首6個月訪港旅客超過2100萬人次，預計下半年包括暑假、年底節日等旅遊高峰期，訪港人數會較上半年多，期望今年全年達到4600萬訪港旅客人次目標。他亦提及，旅發局舉辦的煙火及無人機表演吸引不少人觀賞，有信心繼續舉辦，吸引旅客消費和過夜。

訪港內地旅客免稅額自本月起由5000元（人民幣，下同）提高至1.2萬元，連同3000元口岸免稅店購物免稅額，額度合共1.5萬元。楊潤雄表示，希望政策可為香港帶來經濟收益。至於免稅額上調空間，他反問「加大咗，我哋係咪能夠用好？」，強調要先「用好」，充分發揮到政策作用，「才有本錢講其他」。此外，啟德體育園料明年啟用，楊潤雄稱主要工程預計今年底完成，明年初會舉辦測試賽及表演項目，以測試場館不同設備運作、人流疏散及周邊環境影響等。

《九龍城寨》場景正商版權設計

當局早前提出研究展出電影《九龍城寨之圍城》部分場景。楊潤雄表示，拍攝場景已拆卸，但電影公司有保存相關物資，當局正與他們討論版權及設計等問題。至於展出規模，他說政府會檢視不同場地，視乎場地大小、室內外再確定。

相關字詞﹕啟德體育園 大熊貓 楊潤雄

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