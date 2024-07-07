定義關鍵設施營運者 英按客量市佔定門檻 港看機構「控制度」

英國規則列明用戶數量、市場佔有率定義「基礎服務營運商」，要求採取措施防止及減少網安事故影響。不論基礎服務營運商或網絡服務供應商，獲悉網安事故72小時內須通報，如醫療界別由英國國民保健服務規管，而非由網絡安全事故應變小組統一規管各界，小組負責協助分析及提供技術支援。

保安局：有需要可指定更多監管機構

保安局擬制定《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，賦權專責辦公室監管8個界別關鍵基礎設施營運者。至於會否參考英國由相關部門規管業界的做法，保安局稱現階段建議指定金管局及通訊局監管相關界別，如日後有需要指定更多監管機構，可藉附屬法例修訂名單。保安局前局長新民黨黎棟國相信，利用附屬法例具彈性，可視乎社會環境增刪名單，毋須再經立法機關審議。

局方擬要求基建營運者委任最少兩名「24／7聯絡人」，負責管理、運作及與辦公室溝通；英國網絡安全事故應變小組則為受規管者提供24／7支援服務。被問到辦公室會否提供全天候支援，保安局稱營運者遇上事故時，辦公室會提供適時協助，如就應變行動提供建議、協助找出攻擊源頭等。