充氣世界奇蹟原作者批醜 主辦方：被差劣照片誤導

引述電郵 指雙方一直聯絡

CVM在聲明中引述今年3月27日原作者Joann與策展人之間的電郵，表示Joann同意「充氣奇蹟」是受其作品的靈感啟發。聲明又表示，其後CVM一直透過電郵與Joann報告活動進度，她表示高興看到一切順利進行，並要求CVM在完成作品裝置後發影片和相片給她，讓她在社交媒體上發布，可見整個過程CVM一直與Joann保持聯繫，她亦准許CVM使用其個人照片宣傳。

CVM又表示，Joann沒有參與製作過程，亦未要求CVM在展出前先獲她批准，CVM前日已向她以電郵傳送完成品照片。 CVM表示「中環夏誌」及常駐節目「充氣奇蹟」將如期舉行，免費入場，首兩天有6000人次入場。

本報昨向Joann查詢，截稿前未獲回覆。據「Yahoo新聞」報道，Joann表示展品「很醜」（very ugly）、「比例不均稱」（not well proportionated），打燈令展品更加醜，而充氣巨石陣的效果「好像一個充氣的墓地」，並稱主辦方若事先問其意見，效果未必會這樣惡劣。