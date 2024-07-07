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索煙未遂刀捅老翁胸 稱博入獄 失業漢認罪

【明報專訊】七旬老翁前年在深水埗遭一名男子上前索取香煙，老翁拒絕後被男子用刀刺胸受傷，一度情况嚴重。施襲男子其後自首，稱因無業及未能申請綜援，為了入獄，遂用刀插傷他人。男子昨在高等法院承認企圖謀殺罪，法官李運騰指被告無故襲擊別人，形容案件離奇，若事主沒躲避，可能被刺中心臟致死，下令先索取被告心理和精神報告，以及事主創傷報告，押後至8月26日判刑，其間被告須還押。

稱未能領綜援 認企圖謀殺

被告為張煒倫（47歲）。案情透露，2022年8月27日晚上，經營玉石檔的事主收檔後在深水埗散步，至翌日凌晨近1時，事主走到通州街發現遭被告跟隨。事主感奇怪，遂轉身改變方向，被告緊隨其後，並問他「阿伯，你有無煙呀？」事主回應：「我都唔食煙嘅。」被告突然取出一把刀插向事主胸膛，事主迅速向左閃避，刀刃插入其右胸下方。

被告之後向欽州街逃去，事主嘗試拔出身上的刀不果，胸口淌血，由途人協助報警及送院。同日凌晨3時許，被告到深水埗警署自首稱：「頭先我喺通州街用刀拮咗阿伯心口一下」。被告在錄影會面下稱，由於自己沒有工作及申請不到綜援，於是攜刀放在背包出外找尋目標，打算用刀插人再去坐監；被告又稱「捅咗人哋一刀，好似過意唔去咁樣」，因此自首。

醫療報告提及，事主入院時被長10厘米、闊3厘米的刀刃完全刺進右胸，導致一條肋骨斷裂，腹腔積血，傷及肝臟。事主一度在深切治療部留醫，住院近三周後出院。

【案件編號：HCCC204/23】

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