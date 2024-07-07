海關首破私煙工場 檢完整生產線 料仍在試行 為穩供應自行製煙

先搗私煙倉 拘4司機

海關7月3日先在文錦渡貨櫃場追蹤一個由泰國抵港、報稱載有木材的40呎海運貨櫃，在整個貨櫃場內檢獲1800萬支懷疑私煙及約3.5公噸製成煙草，另扣查3輛涉嫌用作分銷私煙的貨車。3名貨車司機及1名跟車工人（29至46歲）涉嫌將私煙搬到貨車，當場被捕，同獲准保釋。海關同日搜查流浮山一個鐵皮倉內的工場，發現內有生產及包裝私煙機器，搜獲香煙外盒、濾嘴、捲煙紙、紙盒等原材料，以及小量已製成的盒裝煙及散裝煙。當時生產線並無運作，亦無人在場內，海關在現場尋獲小量煙絲，估計生產線因煙絲用盡而暫時停運，相信在文錦渡儲存的煙絲將供應工場。

缺煙絲無人開工 煙盒簡體字

海關稅收調查第一組指揮官林澤麟稱，在文錦渡儲存倉檢獲散裝煙、製作質素未達正常水平的煙，以及製作香煙的消耗品，情况罕見，令海關懷疑集團不止有儲存倉。海關展示的私煙包裝寫有簡體字，沒有香港許可健康警告，林稱在流浮山及文錦渡檢獲的私煙均為常見私煙品牌，相信在港出售，行動已阻止私煙流出市面。

海關稅收罪案調查科高級監督楊郁文稱，隨着海關加強打擊走私，不法分子轉而在本地製煙，或為穩定私煙供應，但自行製煙成本高，現場大批私煙製作水平差，可見質素未穩定，工場運作時間短，仍為試行階段。

海關在行動中共檢獲3.5公噸製成煙草及2050萬支懷疑私煙，當中包括950萬支盒裝私煙、約840萬支散裝煙，以及約260萬支製作質素未達水平或損壞香煙，煙草應貨稅值合共8200萬元，連同其他證物市值1.2億元。海關將從三方面調查，包括機器、組件及煙絲來源及走私途徑；文錦渡儲存倉及流浮山工場的業主與租客情况；以及私煙流向。海關亦會與內地及海外執法部門交換情報。

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