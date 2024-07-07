生產者責任先訂大框 過後擬膠樽紙包附例

署方稱，日後推行的塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃將以「市場主導模式」推行，該署會分別為塑膠飲料容器及紙包飲品盒訂定法定的目標回收率，以及指定退還點內每個容器的最低回贈金額（現時建議為最低1毫）。業界及計劃營運者可按需要調升回贈水平，以提升回收率從而達到法定目標回收率。政府正繼續與業界和持份者保持溝通，討論運作細節。

商會稱開放態度 盼保溝通

香港飲品商會回覆本報查詢稱，對政府推展塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃持開放態度，期望就計劃與政府保持密切溝通及交流意見，相信能有助政策更切實可行。商會包括太古可口可樂、維他奶、雀巢及屈臣氏等。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，垃圾徵費雖暫緩，政府應繼續推動減廢，生產者責任制計劃有助提升回收率，但要為每項產品各自訂立一條法例，需時較長，認為先訂立生產者責任計劃的共同法律框架，做好法律基礎，然後再加入不同產品，可加快推行速度。

劉國勳：推徵費要設足夠入盒機

劉國勳說，5月時他聯同香港飲品商會與環境及生態局長謝展寰會面，反映業界意見，政府與業界對生產者責任制有一定共識，惟回收率、過渡期及豁免等方面仍要商討。他認為推行膠樽及紙包飲品盒徵費，配套要到位，例如要設置足夠入樽機及入盒機，建立回收網絡；又說環保園的紙漿廠最快明年建成並投入運作，可吸納紙包飲品盒，在本地回收再造，建立循環經濟。

（城市保育）