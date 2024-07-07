入盒機一紙包贈1毫 須洗淨保原形 測試一年首批5部 慣回收者嘆需重新適應

明報記者 馬耀森

環團促測商戶回收網 免推「責任制」甩轆

資料顯示，港人每年約丟棄3萬公噸紙包飲品包裝進堆填區。環保署表示，為未來推行「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」做準備，環保署上月起進行為期一年的「紙包飲品盒逆向自動售貨機」（「入盒機」）技術測試，入盒機分別設置於5個回收環保站，當中首3部已於6月6日起在「綠在深水埗」、「綠在屯門」和「綠在元朗」供市民使用；另外兩部7月內於「綠在沙田」和「綠在東區」完成安裝。該署將審視技術測試結果及生產者責任計劃推行情况，再決定需否在更多地點增設入盒機。

剪開洗淨不能傷條碼 不需壓平

本報記者上周二（2日）到「綠在深水埗」，發現放置入樽機的位置被入盒機取代，當日下午等候了約3小時只有一人到場回收紙包飲品盒。劉小姐攜帶數個紙包飲品盒到場，但全部未能被入盒機辨識，當中有綠茶盒的條碼被剪去一角，亦有飲品盒被剪開後壓平，條碼向內，亦未能掃描；另一盒外國製造的奶類飲品，入盒機亦顯示未能辨認。

劉小姐稱一向有回收紙包飲品盒的習慣，會剪開飲品盒清洗並壓平再交予回收商，要重新適應入盒機要求將紙包盒摺回長方形盒的形狀。本報記者試用入盒機，將一個250毫升飲品盒摺成長方形，投入機器後數秒便完成掃描條碼及回收程序，並以八達通領取1毫回贈。

翻查回收環保站的社交媒體專頁，不少市民留言稱多年來已養成將紙盒剪開清洗並壓平的習慣，新入盒機要將紙包盒還原成方形，需重新適應，另有人詢問已剪開的紙包盒是否可回收，獲「綠在元朗」回覆稱，保留完整條碼並確保紙包盒沒變形便可回收。

3機上月啟 一月共收8000紙盒

環保署表示，自首階段的3部入盒機6月6日投入服務以來，樂見入盒機使用率及人數持續增加，截至7月初共收集逾8000個紙包飲品盒於本地循環再造。總括而言，入盒機回贈水平、接收飲品容器要求、回收程序及操作均與「入樽機先導計劃」相若，讓市民更易適應，現階段未有發現入盒機有任何明顯技術問題。

署方：測辨識防偽回贈功能

署方表示，入盒機測試目的是要檢視所需辨識功能、防偽功能、回收功能及電子支付回贈功能等。現時測試中的入盒機具備條碼掃描、重量及形狀識別等多重辨識功能。為通過各項辨識，一如投入「入樽機」的塑膠飲品樽，紙包飲品盒需盡量清空及保持原狀。署方稱入盒機印有簡易圖示，互動屏幕上亦有清晰顯示交回紙包飲品盒的程序，以供市民參考。

每日限30 只收生產者責任所涵紙包

入盒機亦設有壓縮裝置，自動將收集到的紙包飲品盒先壓縮，以減少它們的體積，從而提升入盒機的處理和儲存量。每部入盒機可儲存約800至900個經壓縮後的紙包飲品盒（以375毫升紙包盒計算）。與入樽機一樣，入盒機回贈金額訂於每個1毫，每張八達通卡每日可回收30個，並只接受擬推行的生產者責任計劃所涵蓋的紙包飲品盒，即一般在香港市面售賣、容量為100毫升至2公升之間的紙包飲品盒。技術測試期間署方會持續更新可接受的紙包飲品盒的資料庫。

翻查環保署綠綠賞積分計劃，每公斤紙包飲品盒有10分，以每個15克計，要換一卷300分的廁紙（約3元）需2000個，而2000個紙包盒放進入盒機則可獲200元。

（城市保育）