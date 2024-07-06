總督察涉醉鬧醫院 護士稱睹兩度打母

被告葉文儀（53歲）被控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在香港中文大學醫院7樓醉酒時在公眾地方行為不檢。

中大醫院註冊護士林凱婷（譯音）作供稱，案發當日凌晨約1時45分，她在被告母親的病房看到被告只穿內褲，進房後被告正拍打病人，病人向她求救，她遂在病牀邊詢問發生何事，病人重複叫她不要走。

辯方稱打牀單 護士不認同

被告及後穿好衣服，再度拍打病人手臂，之後離開。林續稱，被告約於5時與警察一同回到醫院，被告當時對她說「唔好畀佢哋跟嚟」，隨即快步跑往其母病房並將門上鎖。護士以鎖匙開門後，林看到被告正拿啤酒出來喝。

辯方盤問時稱被告當時並沒有打其母，而是拍打牀單；林不同意，稱目擊被告碰到病人，雖不清楚其力度，但聽到「啪啪聲」，兩次均拍打了5至6下。

病房助理稱睹握雙拳揼母肩

當時與林同行的病房助理郭雅杉（譯音）供稱，進入病房時被告正替病人穿上腳托，其後被告突然揼病人右肩數下，病人喊痛，他們遂叫被告冷靜。郭形容被告拍打病人時雙手握緊拳頭，「好似揼骨咁」，她聞到房有酒味，亦看到地上有一灘水。案件下周一續審。

【案件編號：STS 1358/24】