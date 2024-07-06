撤控企圖强姦申訟費 恒大前高層陳奮上訴被拒

指原審誤認事主初級偵訊有作供 官稱無關

申請人為陳奮（案發時37歲）原被控於2021年3月2日，在某住宅單位企圖強姦女子X。陳奮昨無到庭。申請方認為高院的決定涉重大和嚴重不公，而X精神情緒有問題使她不宜作供，原審法官張慧玲在判辭交代案件始末時，誤以為X曾如期在初級偵訊作供。終院常任法官李義質疑此犯錯與申請無關，控方最終亦無繼續起訴，其間兩度押後審訊，是讓X接受治療，有理由相信她的情况有好轉而能重新錄口供，有充分基礎繼續檢控。

指送回家非佔便宜 官：鈕扣理應不會解開

申請方續稱，控方證據只顯示陳奮逗留在X寓所30分鐘，以及向X發信息致歉。李官指案中另有其他證據，包括陳邀請X出席飯局，X其後大醉，將鞋、手表、內褲遺留餐廳廁所，易受傷害。閉路電視拍攝到陳進入X寓所前襯衣下擺收於西褲褲頭內，襯衫鈕扣扣上，但離開時襯衣下擺散開，部分鈕扣解開。申請方回應陳送X回家不代表欲佔X便宜，X當時酩酊大醉需協助，而X的家傭在寓所內無聽到其他聲音。

李官表示，事後X四肢有瘀傷，本案議題在於原審法官已審慎考慮證供，並非要決定陳有罪與否。常任法官霍兆剛補充，即使陳要轉移事主，鈕扣理應不會解開。申請方總結指證據不足以得出陳自招嫌疑的結論，而裁斷牴觸無罪假定原則。李官對此表示不解，重申法庭只需聚焦於拒絕申請的理據是否充分。法官休庭片刻後駁回申請。

【案件編號：FAMC 4/23】