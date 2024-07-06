欠債三度攜子燒炭 夫婦虐兒罪成

被告為女子C.Y.S.（案發時33歲，下同）及男子W.Y.C.（38歲）。案發於2021年11月4日至翌日，涉及6歲男童X和2歲男童Y。庭上證供透露，女被告2022年6月獲准擔保，翌月誕下女嬰。

官稱妻決意尋死 夫無阻止

暫委法官周燕珠在裁決時稱，拘捕及警誡過程中警員均無向女被告施行武力，招認可接納為控方證供。周官續稱，若尋死的只是女被告，她大可獨自行事，男被告聽從其指示將炭燒着，房內X和Y正在睡覺。至第二次燒炭失敗後，女被告着家傭買炭，隨即第三次燒炭，尋死意志仍相當堅決，完全沒動搖。

周官不同意男被告無參與第三次燒炭，指女被告把燒着的炭帶入房時，男被告醒來接過瓦煲，完全無阻止妻子，他必然知道妻子欲再次尋死，也明白燒炭用來尋死。周官指出二人均懷有自殺意圖，參與及執行燒炭計劃，男被告非假裝燒炭，X和Y在如此細小房間可能會因吸入一氧化碳導致健康受損，裁定兩人虐兒罪成。辯方替兩名被告申請保釋，被周官拒絕。

【案件編號：DCCC 129/23】