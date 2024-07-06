醫護助辦畫展拍家庭照 臨終了心事 道別道謝道歉道愛 生死兩安

明報記者 陳在心

醫護社工組團隊 為家屬病人搭橋

「概念上，別用『病牀』箍住了『病人』。」雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監冼藝泉解釋，由病人接觸紓緩治療科醫生起，服務已開始。位於沙田亞公角的白普理寧養中心設26張病牀，提供住院、家居寧養及日間紓緩治療等服務。紓緩治療團隊由醫生、護士、醫務社工、牧師等組成，會充當病人與家屬的橋樑，務求達到「生死兩相安」。

助見證孫子成家 老翁圓願

83歲的周伯確診晚期膽管癌，在大埔醫院接受治療，後來獲轉介至紓緩治療科時，最大心願是能呷一口「孫新抱茶」，惟顧慮到行動不便的妻子，不願按孫兒意思轉至白普理寧養中心。白普理後來協助聯繫區內日間中心，成功舉辦婚嫁儀式，為他圓了心願。

新界東醫院聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧憶述，一名患末期腸癌的50歲女士接受化療後變得虛弱，後來腫瘤科醫生建議她停止化療，令她一度情緒低落，需轉介心理輔導。有一天，該病人與醫護傾訴，透露最大心願是與丈夫拍攝家庭照，團隊便幫助協調家屬、醫院及拍攝團隊，又為病人化妝，為她與丈夫拍照及錄製影片，讓她能向摯愛的人「道別、 道謝、道歉、道愛」。

去年該聯網另有約800人接受家居護理服務，包括80多歲患晚期腸癌的李婆婆，獲轉介至紓緩治療科家訪服務。護士發現李家掛滿她的畫作，靈機一觸邀請她在白普理辦畫展，畫展當日親友聚首一堂，度過充滿回憶的一天。

女兒移民傷感 醫護家訪解心結

新界東醫院聯網紓緩治療家居寧養部經理祝頌儀說，病人很多時把「人生放大鏡」放在人生終點，變得很低落，「好像什麼也做不了」，「但當他把放大鏡放在自己擅長的事上，幫他們重拾自信、自我形象，便更有能力面對病情」。

69歲的龐太憶述，患晚期腸癌的丈夫曾接受兩年家居護理服務，當時丈夫因女兒移民而情緒低落，「覺瞓唔着，飯又食唔落」。幸得醫護家訪，「初初（丈夫）很抗拒，但傾下傾下就放心得多」，成功解開心結，後來在醫護、院牧、物理治療師及社工協助下，去年5月在白普理安然離世，終年83歲。她說最深感受是能讓丈夫「舒服、有尊嚴地離去」。