明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫護助辦畫展拍家庭照 臨終了心事 道別道謝道歉道愛 生死兩安

【明報專訊】罹患末期癌症、器官衰竭等危疾重症患者面對不能逆轉的病情，身心都需要照顧。晚期病人在臨終前接受新界東醫院聯網轄下的紓緩治療服務，他們懷着不同心願，幸得紓緩治療團隊協助，讓他們在充斥消毒藥水味、咳嗽聲的醫院，達成舉辦畫展、與至親拍攝家庭照等心願，走好人生最後旅程。

明報記者 陳在心

醫護社工組團隊 為家屬病人搭橋

「概念上，別用『病牀』箍住了『病人』。」雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監冼藝泉解釋，由病人接觸紓緩治療科醫生起，服務已開始。位於沙田亞公角的白普理寧養中心設26張病牀，提供住院、家居寧養及日間紓緩治療等服務。紓緩治療團隊由醫生、護士、醫務社工、牧師等組成，會充當病人與家屬的橋樑，務求達到「生死兩相安」。

助見證孫子成家 老翁圓願

83歲的周伯確診晚期膽管癌，在大埔醫院接受治療，後來獲轉介至紓緩治療科時，最大心願是能呷一口「孫新抱茶」，惟顧慮到行動不便的妻子，不願按孫兒意思轉至白普理寧養中心。白普理後來協助聯繫區內日間中心，成功舉辦婚嫁儀式，為他圓了心願。

新界東醫院聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧憶述，一名患末期腸癌的50歲女士接受化療後變得虛弱，後來腫瘤科醫生建議她停止化療，令她一度情緒低落，需轉介心理輔導。有一天，該病人與醫護傾訴，透露最大心願是與丈夫拍攝家庭照，團隊便幫助協調家屬、醫院及拍攝團隊，又為病人化妝，為她與丈夫拍照及錄製影片，讓她能向摯愛的人「道別、 道謝、道歉、道愛」。

去年該聯網另有約800人接受家居護理服務，包括80多歲患晚期腸癌的李婆婆，獲轉介至紓緩治療科家訪服務。護士發現李家掛滿她的畫作，靈機一觸邀請她在白普理辦畫展，畫展當日親友聚首一堂，度過充滿回憶的一天。

女兒移民傷感 醫護家訪解心結

新界東醫院聯網紓緩治療家居寧養部經理祝頌儀說，病人很多時把「人生放大鏡」放在人生終點，變得很低落，「好像什麼也做不了」，「但當他把放大鏡放在自己擅長的事上，幫他們重拾自信、自我形象，便更有能力面對病情」。

69歲的龐太憶述，患晚期腸癌的丈夫曾接受兩年家居護理服務，當時丈夫因女兒移民而情緒低落，「覺瞓唔着，飯又食唔落」。幸得醫護家訪，「初初（丈夫）很抗拒，但傾下傾下就放心得多」，成功解開心結，後來在醫護、院牧、物理治療師及社工協助下，去年5月在白普理安然離世，終年83歲。她說最深感受是能讓丈夫「舒服、有尊嚴地離去」。

相關字詞﹕白普理寧養中心 病人 紓緩治療 新界東醫院聯網

上 / 下一篇新聞

伺「落單」擄童 緊急出口藏嬰兒車運參 兩疑犯控綁架今提堂 西貢區擬年內裝11組CCTV
伺「落單」擄童 緊急出口藏嬰兒車運參 兩疑犯控綁架今提堂 西貢區擬年內裝11組CCTV
鎅刀翁闖家圖姦 抱嬰婦暗電家人脫險
鎅刀翁闖家圖姦 抱嬰婦暗電家人脫險
網傳遊學師生同房過夜 中學：嚴肅跟但不符實
網傳遊學師生同房過夜 中學：嚴肅跟但不符實
欖隧3方案 分時收費私家車低至20元 繁忙時45元 汽車會料分流效果微倡再減
欖隧3方案 分時收費私家車低至20元 繁忙時45元 汽車會料分流效果微倡再減
議員盼高鐵候車區設販賣機 運物局：內地範圍，料需時
議員盼高鐵候車區設販賣機 運物局：內地範圍，料需時
規管網約車未提發牌 議員憂Uber「死晒」
規管網約車未提發牌 議員憂Uber「死晒」
社工局新委任12人 律師做主席 許宗盛稱盼發揮條例精神 社總冀寬大處理已改過社工
社工局新委任12人 律師做主席 許宗盛稱盼發揮條例精神 社總冀寬大處理已改過社工
「不讓公眾誤會有不當者」 許：非做天翻地覆的事
「不讓公眾誤會有不當者」 許：非做天翻地覆的事
九東3人認積極參與 黃之鋒稱沒組織 同意簽墨落保釋犯案可加刑 「國際線」不涉本案不應計
九東3人認積極參與 黃之鋒稱沒組織 同意簽墨落保釋犯案可加刑 「國際線」不涉本案不應計
譚文豪向中央道歉 求情稱屢撐政府撥款
譚文豪向中央道歉 求情稱屢撐政府撥款
指無可拗理據 終院駁回Tim Owen簽證案
指無可拗理據 終院駁回Tim Owen簽證案
公僕加薪3% 87億撥款通過 楊何蓓茵：今年政府財赤是主要考慮
公僕加薪3% 87億撥款通過 楊何蓓茵：今年政府財赤是主要考慮
港大7·25推百元導賞團 八九月參觀日日須預約
港大7·25推百元導賞團 八九月參觀日日須預約
續契條例刊憲 商會倡多宣傳
續契條例刊憲 商會倡多宣傳
童樂居數人睹虐袖手罪成 官斥有被告砌詞稱未見
童樂居數人睹虐袖手罪成 官斥有被告砌詞稱未見
鄒幸彤申撤官被駁回 判辭：十足信心公平審
鄒幸彤申撤官被駁回 判辭：十足信心公平審
中學外圍爆水管 職員出入需撐傘
中學外圍爆水管 職員出入需撐傘
欠債三度攜子燒炭 夫婦虐兒罪成
欠債三度攜子燒炭 夫婦虐兒罪成
撤控企圖强姦申訟費 恒大前高層陳奮上訴被拒
撤控企圖强姦申訟費 恒大前高層陳奮上訴被拒
總督察涉醉鬧醫院 護士稱睹兩度打母
總督察涉醉鬧醫院 護士稱睹兩度打母
九市速遞：佛民企伙港澳校研半導體
九市速遞：佛民企伙港澳校研半導體
九市速遞：灣區青年管弦樂團4市巡演
九市速遞：灣區青年管弦樂團4市巡演
九市速遞：中山消費月 福田設免費巴
九市速遞：中山消費月 福田設免費巴
九市速遞：香港書展辦廣州見面會
九市速遞：香港書展辦廣州見面會
九市速遞：佛山改住房套數計算方式
九市速遞：佛山改住房套數計算方式
灣區手記：港牌車 ／文：尚東美
灣區手記：港牌車 ／文：尚東美
【Emily】李家超周日去四川睇來港熊貓 中大民調 特首3司長評分升未及格
【Emily】李家超周日去四川睇來港熊貓 中大民調 特首3司長評分升未及格
【Emily】趕去外國領事酒會影大合照 議員快手通過撥款
【Emily】趕去外國領事酒會影大合照 議員快手通過撥款
【Emily】多啦A夢無人機騷7‧20再搞
【Emily】多啦A夢無人機騷7‧20再搞
【Emily】鄧家彪智庫請到胡鞍鋼講新質生產力
【Emily】鄧家彪智庫請到胡鞍鋼講新質生產力
【Emily】立會議廳閉門拍片賀國慶
【Emily】立會議廳閉門拍片賀國慶