續契條例刊憲 商會倡多宣傳

簡化安排下，地政總署長會繼續行使完全酌情決定權，在每批適用地契到期前6年，刊登「續期公告」為地契續期，除非被列於同日刊登的「不予續期列表」，否則均自動續期50年而毋須補地價，但須每年繳納應課差餉租值3%的地租。業主毋須再簽署續期文件。

首批376地段 林健鋒：增置業信心

林健鋒表示，相信新安排可提升公眾及投資者對香港營商環境的信心，日後更放心買賣物業。他指，現時距2047年只有23年，不少業主希望向銀行承造30年期按揭，條例可消除各界對地契不確定性的疑慮，銀行承造2047年後的按揭亦更具法理依據，銀行將更放心為有實力投資者和業主承造長期按揭。

地產建設商會發聲明表示歡迎條例，不過考慮到租契年期對業主、投資者、發展商，以至承造物業按揭的金融機構的重要，政府若能更早公布續期安排，將增強業權人和投資者信心，為促進社會和經濟發展創造更有利條件。

香港總商會、中華廠商聯合會、工業總會及中華總商會亦歡迎條例，認為常設的法定機制以精簡有序的方式為地契續期提供確定性，有助維持業權人、投資者及工商界信心，亦將大減處理續期的繁複程序，以及由此引伸的費用。各商會建議當局加強宣傳教育，讓持份者充分理解新續期機制的運作。

香港律師會會長湯文龍亦稱，條例令政府租契的續期清晰和確定，促進社會日常生活和商業運作。