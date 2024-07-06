港大7·25推百元導賞團 八九月參觀日日須預約

港大5月1日起要求遊客，在周一至六上午8時至傍晚6時半期間到訪，要先透過網上平台預約，每節參觀兩小時，設名額上限，其餘時間參觀則無限制。根據新公布，8至9月期間則周一至日在上述時段參觀均需預約。

本報昨在港大網頁嘗試預約個人參觀及導賞團，昨日至7月18日所有周一至五的日子均顯示名額已滿。平台亦顯示7月及8月各有3天會舉辦導賞團，英語時段的7月25日及8月1日，以及普通話時段的7月30日，名額已滿；餘下廣東話時段的7月27日及8月6日，以及普通話時段的8月3日，昨晚截稿前尚有小量名額。

導賞團由學生導賞員帶領，路線涵蓋校內法定古蹟，如本部大樓、孔慶熒樓、馮平山樓、鄧志昂樓、梅堂及儀禮堂，亦有機會參觀陸佑堂及其閣樓等的非公開區域。