公僕加薪3% 87億撥款通過 楊何蓓茵：今年政府財赤是主要考慮

今年度薪酬趨勢淨指標建議高、中、低層公務員分別加薪4.01%、4.32%、5.47%，行會最終決定劃一加薪3%。工聯會梁子穎昨稱，近年多次薪酬調整均偏離淨指標，公務員失望不滿，認為政府收入不理想就以公務員薪酬抵消財赤，做法不健康，質疑減低加薪幅度對公共財政的幫助。勞聯林振昇稱過去多年政府均跟隨淨指標，但新冠疫情後一改慣例，反問薪趨調查仍有否意義，若政府長期不跟指標會否令調查失去公信力。

楊何蓓茵回應稱公務員薪酬按六大因素調整，淨指標只是其一，「誠然（今年）政府的財政狀况是一個很主要的考慮」，但強調薪趨調查有意義和參考價值，而公務員加薪1%涉及開支約29億元，若支出太大，將影響平衡公共財政的目標。

新民黨葉劉淑儀關注公務員不論表現均獲加薪，加上近年資深政務官流失嚴重，建議參考新加坡以底薪加花紅方式發放薪酬，花紅因應經濟指標及個人表現而定。楊何蓓茵稱，就着公務員賞罰制度，政府「有些路要行」，需小心考慮市民是否接受公務員以花紅支薪。

另申14億推「醫健通+」 議員關注功能重疊

另外，政府擬申請近14億元撥款推行未來5年「醫健通+」發展，會上多名議員關注，當局如何確保私營醫療機構上傳病歷，令資源用得其所，民建聯陳永光亦問及其他地方類似系統的開支。醫衛局副秘書長許澤森稱，新加坡花約40億港元開發類似平台，而醫健通連同是次撥款共耗資約26億元，他稱當局目標未來兩年完成準備系統，方便私家醫生等上載病歷。

多名議員關注醫健通與醫管局現時的「HA Go」程式功能重疊，建議合二為一。許澤森稱醫健通是綜合平台，目標與HA Go功能「零重疊」，惟部分功能將保留在HA Go，他舉例醫健通將備存病人藥物紀錄供公私營使用，HA Go則保留在公立醫院藥房輪候取藥的功能。