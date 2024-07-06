譚文豪向中央道歉 求情稱屢撐政府撥款

丟失3年陪子女時光 冀早日團聚

辯方資深大律師何沛謙求情稱，譚文豪出身草根，父親任職的士司機，譚憑努力成為港人熟知的飛機師，後來放棄高薪厚職投身政界，旨在回饋社會。捲入初選案後，譚已退出公民黨和不再從政，無可能重犯案件。何透露，譚在獄中信奉基督教，並修讀商業課程，而其妻要獨自照料家庭，未能抽身全職工作，譚感到非常抱歉。

謂非激進者 官質疑主張「搶韁」

何沛謙呈上譚文豪2020年6至7月立會表決紀錄，稱譚於其中10個撥款項目中4次投贊成，反映他支持政府撥款和民生議案，是盡責議員。何亦呈上短信截圖稱，譚曾在立會工務小組組織議員通過撥款，以免議程積壓至下屆立會，獲一名政府官員發短信致謝，談及「這是奇蹟日」。

法官陳仲衡聞言質疑，譚文豪贊成政府撥款只是履行議員應有職責，不能視為品格良好的因素。法官陳慶偉進一步質疑，公民黨非常激進。何沛謙回答，譚非激進分子，只是沒退出初選謀劃。法官李運騰隨即反駁，根據同案被告鄭達鴻證供，譚率先在公民黨籌備會議提議否決財案，更主張「搶韁」。

何沛謙稱，譚文豪在《港區國安法》生效後，僅參與初選論壇、提交提名表和競逐初選，應納入刑期分級制的「積極參與者」類別；國安法不設追溯力，法庭量刑不應考慮國安法前言行。何提到，譚曾是民主動力執委，但民動是架構鬆散的泛民組織，譚大概每年出席一次民動會議，無以民動身分犯案。

曾稱若知犯法不參加 控方指未坦白

庭上首次透露，譚文豪2021年自願接受警方錄影會面，警誡下稱「你問番我轉頭，我係絕對唔會參加呢個初選，如果知道係會犯法嘅話」。何沛謙確認，辯方不會依賴上述口供，爭取國安法第33條自動投案等原因減刑，只想法庭了解譚案發心態。何表示，當時社會對國安法疑惑，不清楚何謂超越「紅線」，譚自以為遠離紅線，事後始知做錯；他並非明知故犯，刻意背負數以年計監禁。

控方律政司副刑事檢控專員萬德豪回應稱，譚文豪沒在錄影會面如實供述自己罪行，亦沒坦白交代涉案角色。

（初選案）