九東3人認積極參與 黃之鋒稱沒組織 同意簽墨落保釋犯案可加刑 「國際線」不涉本案不應計

高院3名法官昨起聽取第三批被告求情，其中譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來5人被安排並列坐於犯人欄左方，黃之鋒則獨自坐在右方。開庭前，譚得志向公眾席張開雙臂展露笑容，不時和施德來交談，胡志偉則揮手敬禮，李嘉達明顯消瘦令外套看來略大，黃之鋒向旁聽者點頭微笑。至於譚文豪神色凝重，辯方提及譚寫信向香港社會及中央政府致歉（另見稿）。

代表黃之鋒的辯方大律師李國威指出，黃之鋒呼籲外國支持只是當時社運背景，雖然他提過赴美求助，但他被控的是本港謀劃，不涉串謀外國勢力；《港區國安法》第30條列明勾結外國勢力罪指接受外國指使或支援，故本案不適用。李又稱，黃非初選組織者，亦無協助實行計劃，屬「積極參與者」，又確認黃簽署墨落聲明是加刑因素。

黃之鋒無親撰求情信 遭質疑

對於黃之鋒就圍警總、反蒙面法及六四集會案服刑完畢，法官李運騰問在多大程度需考慮減刑，李大狀稱，由於黃不可能同期執行本案刑期，冀法庭酌情減刑。法官陳仲衡關注，黃身負多案並於保釋期間再犯，李同意黃的案底是加刑因素，亦望判刑避免對黃構成壓毁性影響。

多社運案底 官拒視品格良好

李又建議就黃之鋒認罪減刑三分之一，黃的母親、教會牧師和老師亦撰求情信，力陳他能改過自新。陳官稱，上述說話非由黃親口告知法庭，李確認黃無寫信求情，這是他的選擇。李提及，黃於疫情期間不是區議員，但採購和派發大量口罩，在另案也獲法官考慮，陳官認為辯方不能重用求情理由。李稱這顯示黃服務社會，陳官指因黃的案底，拒絕視他品格良好。

與黃之鋒同為抗爭派的觀塘前區議員李嘉達由大律師陳德昌求情，陳稱李嘉達是程度偏低的積極參加者，可判3至6年半；從內地來港的李出身草根，曾為汶川地震籌款，於港大社工學系畢業後成為社工，亦教授戲劇和兼讀藝術治療碩士，熱心教導有特殊學習需要學生。至2019年，李當選區議員，翌年報名初選，涉足黑暗一面（dark side）犯下本案。

兩年首離赤柱感觸 李嘉達稱NGO願聘

陳大狀續說，李嘉達最大求情因素是及時認罪，他在求情信深表懊悔，稱參加謀劃是犯錯，還押3年已付上代價，其間家人離世，他明言會退出政界，希望將來造福社會。陳引述與李會面談到近况，李過去兩年來未有離開赤柱監獄，昨押往法院沿途見到外面樹木鮮綠、陽光燦爛、天空蔚藍，萬物生機勃勃，陳稱李已改過更生，此時李在庭上聞言落淚抹眼。

陳又呈上約40封街坊、校長所寫的求情信，稱非牟利機構願在李嘉達刑滿後聘請他，盼法庭顧及他對社會有貢獻而輕判。陳又稱，李為了想舉辦正式婚禮婉拒女友求婚，他的女友等候他出獄結婚。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）