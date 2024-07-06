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「不讓公眾誤會有不當者」 許：非做天翻地覆的事

【明報專訊】新任社工註冊局主席許宗盛昨稱，新註冊局並非要做「天翻地覆的事」，只是秉承應有責任執行條例，呼籲社會放心，未來會盡量增加透明度，讓社會知道局方如何履行職責及維護註冊社工專業地位等。他說，當局要求盡快處理的4方面工作均急需處理，包括將研究如何處理被裁定干犯危害國安罪行及其他嚴重罪行的人。

指首要檢視社工局過往工作

勞福局長孫玉菡早前期望重組後的社工註冊局盡快處理4方面工作，包括建立機制處理被裁定干犯危害國安罪行及其他嚴重罪行者的社工註冊、檢視註冊局紀律委員會備選委員小組名單等。被問到優次，許宗盛指4方面均急需處理，但自己短時間內獲通知出任主席，首要是檢視註冊局過往工作，希望經過一兩星期了解後才正式召開會議。

許宗盛稱將研究如何處理被裁定干犯危害國安罪行及其他嚴重罪行的人，「不要讓公眾有誤會，註冊社工內有一些不適當的人在內」，另希望設立機制，公道處理紀律委員會備選委員中牽涉官司的成員。

至於《註冊社會工作者工作守則》，許稱需時檢視，不會閉門造車。至於為社工制定持續專業發展框架，他說不少專業會因應社會和法例轉變，提升知識和分享經驗，希望制訂可行有效的機制，讓社工持續進修。被問會否安排補選以填補註冊局民選成員空缺，他說將安排下一屆選舉，惟過程須經過正式程序。

新任副主席陳文宜稱，註冊局的工作和業界任重道遠，業界及社會不需恐懼或不安，反而應凝聚，保持社工專業，為專業發展和服務質素花心力。

相關字詞﹕社工 社工註冊局 陳文宜 許宗盛

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