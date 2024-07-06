社工局新委任12人 律師做主席 許宗盛稱盼發揮條例精神 社總冀寬大處理已改過社工

宣誓儀式昨早在政總舉行，現任及新委任的18名註冊局成員在孫玉菡見證下宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，任期3年。孫玉菡說，註冊局處理社工註冊事宜及監管社工的專業操守，獲委任的新成員來自不同背景，期望能為註冊局帶來更廣泛和均衡參與，保障公眾利益。兩名因事缺席的成員獲安排稍後宣誓。

許曾做社福相關公職 黎汶洛：冀帶領出困局

新委任12人（見表）包括社署助理署長陳創麗、港大社工學者周燕雯、醫生劉仲恒、勞福局前常秘譚贛蘭、樂群社會服務處總幹事黃萬成等，當中譚贛蘭、黎永開及黃萬成均來自組織「香港社福界心連心大行動」。

獲委任主席的律師許宗盛曾任康復諮詢委員會主席、社會福利諮詢委員會委員等社福相關公職；副主席陳文宜為資深社工，投身社福工作逾25年。

7名民選成員早前辭任或離任，僅餘前香港眾志副主席和前學民思潮成員黎汶洛出席宣誓就任。黎接受傳媒訪問時稱信許宗盛可勝任主席，形容對方處事有理有節，冀他帶領註冊局走出困局。

新例下註冊局成員增至27人，包括17名委任及8名民選成員，餘下兩人為「社署署長或代表」及「本身是社工的公職人員」。目前該局有20人，7個民選成員空缺待補選。

許宗盛形容新組合涵蓋社會各界，包括資深社工、醫生、律師、大律師、會計師、大學學者等，希望可「原原本本發揮條例精神」。被問非社工出身的他未來如何帶領註冊局，他自言1980年代起已與社福界有緊密聯繫，參與業界組織的活動，對業界有某程度的認識，希望幫助註冊局緊守崗位，提升社工認受性及專業地位。

狄志遠：將有16社工「可接受」 仍有不足

狄志遠形容許宗盛人緣好，對社福界事務有較深認識，陳文宜與各社福機構非常熟絡，相信二人能推動專業發展。他說有7名新委任成員是社工出身，連同日後民選成員，將有16人為社工，已超過法例要求的最少14名，故可接受。惟他說大部分成員來自大型社福機構，未見中小型機構及服務使用者代表，略有不足，期望註冊局定期舉行公聽會或交流會，增加業界信心；另促請註冊局首次開會時盡快商討民選成員補選安排，令組成更平衡多元。

社會工作者總工會會長張志偉表示，修例改變註冊局組成，社總一開始已反對，現在「政府委任什麼人都分別不大」。他期望註冊局處理未被定罪的社工時能尊重無罪推定原則；已通過資格審查的社工申請續牌時毋須就同樣罪行再被審批；以及對干犯「附表2」以外罪行、但已誠心改過的社工寬大處理。