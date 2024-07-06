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港聞二

規管網約車未提發牌 議員憂Uber「死晒」

【明報專訊】立法會交通事務委員會下周五（12日）亦討論規管網約車平台的研究結果，據悉政府連日向各黨派議員簡介內容，研究將提及立法規管平台，由平台負責確保旗下汽車有合法載客取酬牌照，惟向私家車發出相關牌照則未有時間表或方向。多名議員不滿，認為政府不能「做一半不做一半」或「斬件式」分批處理，規管平台與向合資格私家車發牌要同步推行，否則會扼殺Uber等現有網約私家車生存空間，有違市民期望。

研究原擬昨交立會

據了解，運輸及物流局原擬昨向立法會提交研究結果文件，惟多名議員在近日簡報會表達強烈不滿，要求當局處理向私家車發牌事宜，未知當局是否因而急忙修訂。

現時私家車如盼載客取酬，須獲出租汽車許可證，許可證上限1500個，至今未有Uber私家車成功申請。議員張欣宇分析，如政府不向網約私家車發新牌，但又立法規管平台只可與有牌車合作，Uber等存在已久的網約私家車服務會即時「死晒」，對市民影響大如「炸彈」，「把（的士及網約車之間）市場問題變成社會問題」。

議員梁文廣認為今次研究坊間期待已久，即使政府處理有先後之分，亦需考慮社會觀感，只提規管平台會予人感覺政府無意容許網約私家車生存，的士牌價亦因政府立場不明確「大上大落」，當局應同步處理，並一次過發出明確信息。議員田北辰表示，現時有約一萬輛「白牌私家車」，如將來當局維持現有許可證制度向私家車發牌，不上調牌照上限，將供不應求，促政府上調。

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