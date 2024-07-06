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港聞

港聞二

議員盼高鐵候車區設販賣機 運物局：內地範圍，料需時

【明報專訊】立法會鐵路小組事宜委員會昨日討論高鐵服務，多名議員關注高鐵西九龍站在入閘後的候車區缺乏餐飲設施，認為最少要增設自動販賣機，出售樽裝水或小食。港鐵客運服務常務總監楊美珍回應時透露，港鐵正進行相關準備工作，「正等待一些批核」，冀盡快提供。楊又說，已與機管局商討於高鐵站提供預辦登機服務，正研究行李託運等技術問題。

議員周小松於會上表示，不少市民反映因怕趕不及高鐵，「好多時都無食飯」，希望候車區可提供簡單飲食。議員楊永杰認為最少要增設自動販賣機，出售水或小食，增設販賣機應毋須特別批核，質疑局方「等運到」。楊美珍回應時稱港鐵正等待批核，已作準備。運輸及物流局副秘書長李碧茜解釋，入閘後的B3層候車區屬內地口岸範圍，如要提供商舖或餐飲設施，須符合一地兩檢合作安排，港府已開始與內地當局商討，但料相關工作需時。

冀推預辦登機服務 正洽機管局

楊永杰另建議「打通」機鐵站與高鐵站，方便乘客坐高鐵來港再到機場，以及在西九龍站增設「綠色通道」，容許少行李的乘客在另一通道快速安檢。楊美珍稱港鐵亦希望在高鐵站提供預辦登機服務，正與機管局研究如何克服技術問題，把行李由高鐵站送入機場。至於「綠色通道」建議，楊稱會向內地有關單位反映。

陸頌雄指一地兩檢效率低

運物局：難改造口岸

議員陸頌雄關注過關效率，認為站內「一地兩檢」分在兩個樓層，乘客要過兩個閘口、效率低，「好像競步才去到內地關」，建議改建為「合作查驗、一次放行」。 李碧茜指出，車站設計是一個地方、兩個口岸檢查，要改造營運中的口岸不簡單，惟明白議員關心乘客乘車流程安排，會與內地當局密切留意。

今年首5個月人次超疫前

港鐵昨於會上交代高鐵香港段復運以來最新客量，去年高鐵客量達2000萬人次，超越新冠疫情前的2019年水平，當中去年臨近聖誕的12月23日，單日客量近12.5萬人次，創下新高。今年首5個月日均7萬乘客人次，較2019年日均4.6萬人次上升五成。

相關字詞﹕一地兩檢 登機 楊美珍 港鐵 高鐵西九龍站 高鐵

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