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欖隧3方案 分時收費私家車低至20元 繁忙時45元 汽車會料分流效果微倡再減

【明報專訊】政府明年5月收回大欖隧道專營權後重新釐定收費，消息指有3個方案，當中較傾向實施分時段收費，私家車收費由現時58元改為繁忙時段45元、一般時段35元、非繁忙時段20元，的士及商用車分別全日劃一收30元及45元，當局估計車流改行大欖隧道後，屯門公路及吐露港公路擠塞可紓緩，欖隧繁忙時段車流佔容量比例會由85%升至99%，但仍可維持交通暢順。中國香港汽車會支持分時段收費，惟認為整體減幅不足，未夠誘因吸引車主由免費的屯公改行需收費的大欖，料未能達預期分流效果，建議調低至繁忙時段35元、一般時段25元。

現時私家車及的士行大欖收58元，商用車按不同車種收64至213元。據悉當局提出3個新減價方案（見表）。第一個為「45元方案」，私家車、的士及商用車全日劃一收45元；第二個為「35元方案」，私家車、的士及商用車收費下調至35元；第三個為「分時段收費」，私家車繁忙時段45元、一般時段35元、非繁忙時段20元，的士及商用車分別全日劃一收30元及45元。

分時方案料稍紓屯公車流

劃一35元方案料「四路齊塞」

當局就各方案做車流影響評估，如車流佔容量比率低於或等於100%，預計交通暢順，高於100%即交通開始擠塞，120%代表行車速度大減。評估結果顯示，「分時段方案」和「45元方案」對車流影響幾乎一樣，屯門公路及吐露港公路使用率雖繼續超出100%，但兩路車流分別有5個百分點及3個百分點減幅。欖隧使用率在不同方案略有不同，在「45元方案」升至98%、在「分時段方案」升至99%。匯聚屯公及欖隧車流的「樽頸位」汀九橋，局方預計兩個方案均令使用率上升，同由現時112%升至117%。

至於最便宜的「35元」方案，局方評估會令大欖隧道、屯門公路、吐露港公路及汀九橋使用率全超出100%，即「四路齊塞」，當中汀九橋達121%，即可能嚴重擠塞。立法會交通事務委員會下周五將討論有關建議。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培贊成大欖隧道分時段收費，惟繁忙時段私家車收費僅減至45元，減幅不算大，估計未能令車主完全捨棄免費的屯公，車主或寧願繼續塞車。他建議私家車收費再減， 繁忙時段35元、一般時段25元；至於非繁忙時段，屯公不會塞車，故「根本不會有車主特地付費行大欖」，建議大欖非繁忙時間改為免費或收15元。不過據當局評估，私家車倘收35元，欖隧或塞車，李稱始終欖隧要收費，估計不會所有車改行，塞車情况應可接受。

議員張欣宇認為「35元方案」不可取，因令汀九橋嚴重塞車，其餘兩個方案車流平衡較理想，而他較傾向分時段收費，因可回應各方訴求：45元方案對私家車車主減幅或太少，分時段收費下有時段可減至35元，較吸引；的士在分時段方案只收30元，較貼近三隧的士收25元水平。他又認為，欖隧除了繁忙時間基本上不會塞車，只分繁忙與非繁忙時段收費已足夠。

田北辰指汀九擠塞可控 籲研再減

議員田北辰則認為欖隧收費太低會令汀九橋迫爆，但減價是必須，當局目前的分時段方案中汀九橋車流佔容量比率不超過120%，即擠塞程度尚可控制，建議當局進一步研究隧道費是否仍有下調空間。

倘的士30元 周國強料生意升一成

的士及商用車對分時段方案有支持亦有反對，香港的士小巴商總會理事周國強形容是「德政」，的士行大欖減價，相信更多屯門人願搭的士，料生意可升一成。貨櫃運輸業職工總會主席陳文送則盼商用車免費，他分析去機場及港珠澳大橋的送貨車有兩路可選，一為免費屯公再駁屯赤隧道，二為收費欖隧再駁免費的青馬大橋，如不將欖隧改為免費，估計業界仍揀屯公。

相關字詞﹕分時段收費 汽車會 汀九橋 吐露港公路 屯門公路 大欖隧道

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