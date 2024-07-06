網傳遊學師生同房過夜 中學：嚴肅跟但不符實

【明報專訊】近日網上流傳一名中學男教師在內地遊學團中與一名中五女學生整夜共處一室飲酒。教育局昨回覆查詢稱，學校已就事件通報局方，局方亦要求學校就事件交報告。位於柴灣的聖公會李福慶中學昨在學校網頁發公告回應稱，「得悉網上流傳資訊」涉及該校教師，惟「有關內容與事實不符」，校方接獲資訊後已立即按既定程序嚴肅跟進處理。
近日有人在網上稱，「柴灣某聖公會中學」5月舉辦內地交流團，帶隊男教師與一名中五女學生在其房間飲酒，女學生徹夜未返房間，事件在交流團返港後被揭發。帖文又稱男教師目前停職留薪，女學生亦沒上學。
校方已啟危機小組 安排輔導
聖公會李福慶中學昨在校網公告，前日得悉網上流傳涉及該校教師的資訊，有關內容與事實不符；校方已安排輔導教師及社工為有需要學生提供支援及輔導。校方強調一直重視教師專業操守，亦竭力關顧學生身心健康。本報曾聯絡該校進一步了解事件，該校回覆公告一樣內容。
教局：重視教師操守 情節嚴重可除牌
教育局表示，有關學校已通報局方，並已啓動危機處理小組，局方會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。局方稱，十分重視教師專業操守，如證實教師違反專業操守，局方會按事件性質及嚴重程度採取適當行動，情節嚴重可取消註冊資格。
翻查教育局上月發布的《境外遊學活動指引》，當中指明學生住宿分組名單編定之後，如無特別原因，不應讓學生調房，以免造成混亂。2022年出版的《教師專業操守指引》亦列明，教師不應與個別學生單獨處於隱蔽地方，甚至有任何超越師生關係的交往。
根據教育局今年初提交立法會的文件，局方去年取消47名教師註冊，其中41宗涉違法，另外6宗為專業失德個案，其中3宗涉及「與學生有超越師生關係的交往」。