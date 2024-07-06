網傳遊學師生同房過夜 中學：嚴肅跟但不符實

近日有人在網上稱，「柴灣某聖公會中學」5月舉辦內地交流團，帶隊男教師與一名中五女學生在其房間飲酒，女學生徹夜未返房間，事件在交流團返港後被揭發。帖文又稱男教師目前停職留薪，女學生亦沒上學。

校方已啟危機小組 安排輔導

聖公會李福慶中學昨在校網公告，前日得悉網上流傳涉及該校教師的資訊，有關內容與事實不符；校方已安排輔導教師及社工為有需要學生提供支援及輔導。校方強調一直重視教師專業操守，亦竭力關顧學生身心健康。本報曾聯絡該校進一步了解事件，該校回覆公告一樣內容。

教局：重視教師操守 情節嚴重可除牌

教育局表示，有關學校已通報局方，並已啓動危機處理小組，局方會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。局方稱，十分重視教師專業操守，如證實教師違反專業操守，局方會按事件性質及嚴重程度採取適當行動，情節嚴重可取消註冊資格。

翻查教育局上月發布的《境外遊學活動指引》，當中指明學生住宿分組名單編定之後，如無特別原因，不應讓學生調房，以免造成混亂。2022年出版的《教師專業操守指引》亦列明，教師不應與個別學生單獨處於隱蔽地方，甚至有任何超越師生關係的交往。

根據教育局今年初提交立法會的文件，局方去年取消47名教師註冊，其中41宗涉違法，另外6宗為專業失德個案，其中3宗涉及「與學生有超越師生關係的交往」。