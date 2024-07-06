鎅刀翁闖家圖姦 抱嬰婦暗電家人脫險

昨午4時許，警方接獲報案稱荔景邨風景樓發生企圖入屋強姦事件。手抱嬰兒26歲女子懷疑被66歲男子尾隨入屋並手持鎅刀指嚇，強行脫去女子的褲並以手觸摸其私處。女子一度藉詞入房「餵奶」，暗中致電居於附近的家人，家人聽到電話另一端有不尋常聲音遂報警。女子50歲母親及其51歲男友人趕至，與男子糾纏，被對方襲擊。警方趕至拘捕66歲梁姓男子，涉嫌「嚴重入屋犯法」，由葵青警區重案組跟進。事主、母親及男友人均受輕傷，連同被捕男子，4人清醒送往瑪嘉烈醫院治理。

警員於涉案單位檢獲約10厘米長鎅刀，懷疑與案有關。據悉，事主與疑犯互不認識。醫院所見，事主母親及其男友人受輕傷，男友人頸膊貼有紗布，二人接受簡單治理後協助調查。涉案單位對面住客李先生稱，案發時正午睡，被對面屋吵架聲音嘈醒，聽到有人說「做咩入我間屋，嘈醒我個BB」，約10分鐘後警員及保安到場，聽到警員查問「有無見到把鎅刀」。

少女梯間遭劫 緝涉案漢

另外，同區昨午發生一宗企圖行劫案，16歲女生放學後於葵聯邨聯喜樓一梯間疑遭男子從後施襲及企圖行劫，她自行逃脫後聯絡母親報警，手、背及頭傷，清醒送往瑪嘉烈醫院治理，至昨晚未有人被捕。警方正追緝一名懷疑涉案男子，案件交由葵青警區刑事調查隊第七隊跟進。