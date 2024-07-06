伺「落單」擄童 緊急出口藏嬰兒車運參 兩疑犯控綁架今提堂 西貢區擬年內裝11組CCTV

昨早11時半，疑犯黑布蒙頭、雙手鎖上手扣、腰纏鎖鏈，身穿灰色t-shirt、短褲及拖鞋，由女警押解進入將軍澳廣場。疑犯最先在商場2樓大生超市門外停留，警員問「停喺呢度咩意思」、「是否拎走小朋友嘅地方」，旁有翻譯員將提問譯成普通話。疑犯以玩偶演示於該處抱走男童，警員向她確認，被她抱走的「落單」男童是否即警方前日拘捕時於房間的兒童。疑犯亦確認案發時第一眼看見男童於同層AEON的室內電子遊樂場。疑犯及後穿過AEON超市等商店，先後乘兩條扶手電梯經唐德街出口離開商場。

案情重組 嬰兒車推至公園樹蔭取出黑篋

疑犯離開商場後，沿唐德街步行約50米，到君傲灣一座旁停留。她示意將道具嬰兒車放在緊急出口位置，疑曾預先於該處收藏嬰兒車以便運載男童。疑犯隨後登上警方私家車，押往250米外的唐明街公園。她推着載有玩偶的嬰兒車穿過公園，經唐賢里的公園出口，再轉入公園及科大賽馬會大樓中間的樹蔭位置。警方於該處取出一個黑色行李箱，疑犯接受問話數分鐘後坐下，有警員為其撥涼，疑犯其後被押上車離開。警方前日在記者會稱，另一同黨曾在公園接應，將男童放入行李箱運往一單位，昨案情重組未有涉及該部分。整個案件重組至下午近1時完結，有警員全程錄影，大批市民在商場圍觀及拍攝，半百警員維持秩序。

指速破案證CCTV效用 方國珊促警加快裝

警方將在全港加裝2000部閉路電視，早前回覆西貢區議會時透露，計劃第四季於西貢區安裝11組閉路電視。西貢區議員方國珊昨在港台《千禧年代》表示，期望可涵蓋行人區及主要幹道，又說第四季加裝太遲，希望可增撥資源加快落實計劃。她又稱，光天化日發生綁架案匪夷所思，警惕家長要看顧兒童。她說將軍澳多天橋連接商場、屋苑，商場內每隔10米就有閉路電視，警方迅速破案反映閉路電視效益，形容匪徒「笨賊兼好狼死」，但樓梯轉角、巴士總站等位置仍有漏洞，冀可加強安裝閉路電視。

教聯：案後有再提幼兒 家長要緊盯

教聯會副主席兼幼稚園校長林翠玲於同一節目表示，幼稚園平日已教導小朋友不要隨便接觸陌生人，特別升上小學後有可能要自行放學、乘坐校巴，如遇到可疑情况要大聲求救，綁架案後有再提醒小朋友。她呼籲家長與子女出外時視線切勿離開子女。

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