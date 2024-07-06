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【Emily】趕去外國領事酒會影大合照 議員快手通過撥款

【明報專訊】立法會噚日舉行外國駐港總領事及名譽領事交流酒會，美國駐港澳總領事梅儒瑞、英國署理駐港總領事胡德偉、歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳、日本駐港總領事岡田健一等都有出席。由於酒會開始時正值財委會審議公務員加薪撥款，主席陳振英引述立法會主席梁君彥希望多啲議員影大合照，欲暫停會議10分鐘，當時只有民建聯陳勇未發言，佢話只需講一句：「個（薪酬調整）機制可以再完善啲就得喇」，各議員隨即舉手通過撥款就暫停會議，一眾議員趕去影相。

梅儒瑞話酒會唔講嚴肅議題

梅儒瑞喺酒會後被問到有無反映對《基本法》23條立法嘅關注，佢話酒會係友好嘅交流活動，「沒有談及太多嚴肅議題（didn't talk a lot about serious business）」。佢話香港與美國關係因為國安法、人權等問題面臨挑戰；被問到有無反映呢啲問題，佢重申酒會主要係互相溝通交流。岡田健一去年無出席酒會，佢話今次主要討論點樣推進兩地關係，至於有無談及日本排放核廢水問題，佢就無回應。

梁君彥致辭時介紹議會過去一年嘅工作，包括通過《維護國家安全條例》，又舉行過多次外訪等，佢認為全球面對變局，貿易戰、制裁、意識形態偏見等都無助應對呢啲變化，希望各方加強合作。

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