【Emily】趕去外國領事酒會影大合照 議員快手通過撥款

梅儒瑞話酒會唔講嚴肅議題

梅儒瑞喺酒會後被問到有無反映對《基本法》23條立法嘅關注，佢話酒會係友好嘅交流活動，「沒有談及太多嚴肅議題（didn't talk a lot about serious business）」。佢話香港與美國關係因為國安法、人權等問題面臨挑戰；被問到有無反映呢啲問題，佢重申酒會主要係互相溝通交流。岡田健一去年無出席酒會，佢話今次主要討論點樣推進兩地關係，至於有無談及日本排放核廢水問題，佢就無回應。

梁君彥致辭時介紹議會過去一年嘅工作，包括通過《維護國家安全條例》，又舉行過多次外訪等，佢認為全球面對變局，貿易戰、制裁、意識形態偏見等都無助應對呢啲變化，希望各方加強合作。