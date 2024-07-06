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港聞

港聞二

鄒幸彤申撤官被駁回 判辭：十足信心公平審

【明報專訊】已解散的支聯會，前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪。主審法官黎婉姫曾閱讀公眾利益豁免權（PII）下隱去的材料，鄒幸彤要求黎官避席，昨被高院駁回申請。高院判辭稱，專業法官能把對被告不利的材料拋諸腦後，黎官自然會提醒自己審案須謹慎，法庭對鄒幸彤能獲公平審訊有十足信心。

稱專業法官能把不利材料拋諸腦後

支聯會涉煽動顛覆案，將由高院法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫組成的審判庭審理。鄒幸彤開審前要求黎官避席，源於另一宗支聯會涉「拒交資料案」，時任裁判官羅德泉批准控方以PII隱去材料，而黎官處理拒交資料案上訴時曾閱讀被遮蓋的PII材料。鄒質疑，黎官曾研讀辯方不知情的材料，有違公平審訊。

高院法官判辭稱，涉案PII材料包括警方按國安法實施細則申請發通知書的文件，警方僅宣稱「合理地相信」支聯會犯罪，即使黎官研讀足本PII材料，黎官自然能分辨何謂控方指稱、何謂證據得出的結論等，不存在審案偏頗的可能。高院表示，黎官於拒交資料案上訴判辭用語平和，無嚴厲批評支聯會，若鄒幸彤單憑黎官曾閱讀PII材料，從而跳到黎官有表面偏頗的結論，完全缺乏理據。

由3法官審 無表面偏頗可能

對於鄒幸彤提出，黎官可能不自覺受PII材料影響，高院稱專業法官能把對被告有害、沒正面證據價值或不利於公平審訊的材料拋諸腦後，不受影響。高院舉例，有時處理被告保釋申請的法官會主審案件，該法官或曾閱讀對被告不利的警誡供辭，卻不會令法官喪失審案資格。本案而言，黎官研讀的PII材料牽涉其他受調查者，與支聯會和鄒沒關係，故黎官不會受影響。

高院表示，本案由3名法官組成審判庭審理，一名公正的旁觀者會留意到法官的司法誓言，法官會小心評估案中證據。高院強調，本案由3名專業法官審理，黎官不會有任何表面偏頗的可能，法庭亦對鄒幸彤和其他被告能獲公平審訊有信心；審判庭成員必定履行司法誓言，單憑法理與證據斷案，不受任何壓力影響。高院裁定，本案不存在任何致使黎官避席的正當理由，駁回鄒的申請。

【案件編號：HCCC 155/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕法官黎婉姫 公眾利益豁免權 鄒幸彤 煽動顛覆國家政權罪 支聯會

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