童樂居數人睹虐袖手罪成 官斥有被告砌詞稱未見

7名被告分別是黃潔瑩（現年26歲，下同）、陳綺雯（52歲）、鄧月媛（53歲）、梁曉彤（29歲）、梁善儀（53歲）、關佩華（52歲）及陳信興（59歲）。本案共涉及最少9名兒童，年齡1至3歲。罪脫被告陳綺雯及關佩華當庭獲釋；其餘5名被告除黃外均獲准以原條件保釋。

法官王詩麗裁決指出，被告黃潔瑩案發時與施襲者及男童L距離近，肯定黃清楚看見L的手掌四度被大力拍打，而她沒阻止。被告梁曉彤則在男童E被凌空掟在地墊時沒上前檢查，另在目擊女童O被以圖書打頭後，還用紙巾掌摑其頭。被告梁善儀在男童E被打後，拿起衣架指向E的頸，王官肯定她有意圖伙同他人虐待E，而當時E已淚流滿面。王官裁定3人共4項虐兒罪成。

不肯定是否目擊未動 兩人罪脫

被告鄧月媛共3罪成、一罪脫，她於審訊辯稱沒看到男童F被連續打頭，王官斥砌詞狡辯，另裁定鄧在目擊女童I遭掌摑時沒叫停，在男童R被襲擊後拍打其手臂一下；惟未能肯定鄧有看到女童AC被打頭。被告陳信興在男童AG被鞋擊中時坐在原位發笑，男童F雖緊接其後被擲中，但事出突然被告未必能及時阻止；而被告曾在目擊兒童被掌摑後，短時間內三度上前檢查，裁定其一罪成、兩罪脫。

最後一案下月裁決

至於兩名脫罪被告陳綺雯及關佩華，王官稱男童F及男童T分別突然被拍打及推頭，為時少於一秒，力度不大，二人被打後無異樣，未能肯定兩被告有否目擊，裁定兩人各一項罪脫。關的代表大律師聞判後於庭上申請訟費。

翻查資料，童樂居虐兒案共起訴34人，當中有24人被轉介至區域法院應訊，有被告認罪後判囚30個月。本案被告黃潔瑩尚涉另一童樂居虐兒案，她承認5罪、否認8罪受審，案件將於8月2日裁決，為童樂居最後一宗裁決案件。

【案件編號：DCCC 846-853/22】