小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額

運輸業配額已滿 按比例分配

按運輸業輸入勞工計劃，小巴及客車或直巴外勞司機合共最多1700個，運輸署昨稱，首輪批出969個配額後，當中118個配額申請人6個月後仍未使用，故撥至第二輪，令第二輪剩849個配額。署方第二輪接獲129宗涉1473個配額申請，除4宗申請被撤回，其餘125宗獲批，7宗因未完全符要求，獲批額數下調，最後1397個配額獲批，署方按比例分配可發放的849個配額。署方稱，現八成首輪申請外勞抵港，將陸續投入駕駛工作。

曾指中伏 營辦商今稱不差續申

初期小巴業界屢稱外勞司機考試數次仍不及格，柴灣47M及48M線營辦商曾形容輸入外勞「中晒伏」。該線營辦商昨向本報稱，最終所有外勞均通過考試開工，表現與本地司機相比沒明顯不足，故第二輪有再申請外勞並獲批。西貢1、2號線小巴首輪引入30個外勞，總經理馮致華稱外勞會主動加班，人手增加後開多10多輛車加密班次，但說請外勞成本高，月均每人達2萬元，今輪沒再申請，估計有首輪申請人即使獲批配額最終沒使用亦因成本問題。

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄稱，有營辦商安排外勞來港前先在內地受訓駕駛右軚車，故外勞及格率已提升，業界普遍滿意表現。

香港非專利巴士聯會主席蔡順基認為，今輪申請較少只因大部分有意者上輪已申請，整體業界仍渴望申請外勞，據其了解有上輪被拒營辦商今輪重新申請獲批，亦有首輪已獲批營辦商今輪再申請。