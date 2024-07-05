建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票

是次條例草案修訂內容，包括就建築物大型維修工程所需供應品、貨品或服務的採購，以及就建築物管理所需的其他高價值採購，施加若干規定，其中如每個大廈單位所佔維修工程價值平均逾3萬元，工程會被視為大型維修工程採購，相關決議須由最少5%業主或100名業主（以較少者為準）親身投票通過；訂立機制使獲法人團體業主授權的自然人，可按機制在法團業主大會等情况代表該法人團體業主行事；就法團等的財務報表及其他會計文件，以及就關乎建築物管理的會議程序，施加或調整某些規定。

議員關注未解圍標 麥美娟：速研

議員陳學鋒支持政府修例，將保存某些關於會議文件的責任由每名擔任該委員會的委員或秘書、或委員兼秘書的人，收窄至負責人，以減少法團委員擔憂。但他關注今次修例未有處理偽冒授權書及圍標問題，又稱有法團於辦公時間及轉到其他地區開會，利用法律漏洞影響業主大會決定，冀未來能加以限制及清晰指引。議員李慧琼表示，據其經驗很多時的爭拗都來自授權票，因授權票沒人監管及沒執法者，冀當局考慮處理授權票問題。

規管法團採購 未存文件須負刑責

麥美娟表示，條例對上一次修訂是2007年，有需要與時並進，草案修訂通過後會馬上展開下一階段工作，包括主管當局在《條例》下權力和行使情况、處理委任代表文書及針對維修工程大圍標的情况，當中針對委任代表文書的工作現正進行。她說，當局首要工作是聽取相關物管公司、業主、法團代表和業主代表等地區持份者意見。

麥稱正研授權書問題

麥又稱，當局未來會按不同類型大廈或屋苑採取不同針對措施，舉例針對三無大廈，會着手協助小業主成立法團；又會將大廈管理專業顧問服務計劃於今年內擴展至全港18區，協助業主組織法團，再管理樓宇。