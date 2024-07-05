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世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動

【明報專訊】中環海濱活動空間今日起至8月11日將展出5個充氣版「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門及高逾13米的意大利比薩斜塔，現場亦設一系列特備節目如歌舞表演等，主辦方料近10萬人次入場。對於有指有關白色充氣裝置如墳墓，主辦方認為看法有點短視，解釋是跟隨原創使用白色。

一年一度的「SummerFest@Central中環夏誌」活動踏入第八屆，由獨家營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management主辦，今日至8月11日在中環海濱活動空間舉行（見表）。節目免費入場，預料吸引近10萬人次，與去年相若。活動期間，周五至日會設共逾25項特備節目，如文創祭、歌舞表演、兒童平衡車錦標賽及夏水禮等。現場亦設有巧固球、躲避盤等運動體驗。

入夜亮燈 巨石陣可供跳彈牀

充氣裝置由亞美尼亞AI藝術家@joooo.ann設計，會在晚上亮燈，主辦方稱為配合巴黎奧運而使用國際主題，從世界七大奇蹟中選其中5個。其中英國巨石陣亦是彈牀，最多可同時容納20人。倘若遇上3號風球和紅雨或以上的惡劣天氣，場地將關閉，充氣裝置亦會放氣。

被嘲似墳墓 稱看法短視白色免受熱

活動開幕前，已有網民嘲笑白色充氣裝置如墳墓、金字塔晚上亮綠燈像警方採用遮蓋屍體的綠色帳篷，主辦機構董事總經理David Rule認為看法有點短視，稱是跟隨原創使用白色。他亦補充白色充氣裝置有助反射陽光，避免裝置受熱漏氣。

中環夏誌策展人區瑞蓮表示，藝術家選用純白色是代表所有顏色的結合，從國際文化上看，白色象徵高貴和優雅。她苦笑「香港𠵱家好多顏色都唔用得」，相信尊重藝術創作是香港可貴地方。

區又稱，金字塔被拍攝到亮綠燈時純屬測試階段，强調顏色會不斷轉換。被問充氣裝置涉及款項，她說屬私人機構的商業機密。

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