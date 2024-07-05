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港聞二

【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴

【明報專訊】中西區同觀塘區議會噚日開大會都分別傾到「打卡」位，其中堅彌地城新海旁不時有遊客去「打卡」，警方回覆區議會查詢話，由去年2月與內地恢復通關至今，該處有關遊客「打卡」嘅投訴有51宗，民政處都收到兩宗。觀塘區議會傾到當區打卡地標嘅議程就無人發言，會後有區議員話，之前東九文化中心外嘅「LED花海」如期展示3個月就移除，原因之一係有居民反映人流愈來愈多。

稱宣傳及管理後投訴大減

噚日中西區區議會討論於堅彌地城新海旁及上環港澳碼頭增設行人板道，有警方文件提到，去年2月至今年6月收到51宗「投訴」，針對遊客「打卡」引起嘅阻路問題，警方話經宣傳同採取人群管理等措施後，投訴已由今年首季嘅10宗減至第二季1宗。民政處都話已採取措施，包括加設繁簡體中文及英文嘅告示牌。

觀塘區議會有議程討論該區3個打卡地標，包括之前引起爭議嘅「LED花海」，同下月起於裕民坊外增設嘅「KWUN TONG」字樣燈飾，但會上無人要求發言。

「LED花海」3個月如期移除

觀塘區議員：有居民反映人流漸多

民政總署早前向各區額外撥款100萬元，用作設置「打卡地標」同舉辦推動當區經濟活動，前者由各區地區青年社區建設委員會提議，身兼該會主席嘅觀塘區議員張琪騰會後話，有唔少人去「LED花海」打卡，效果唔錯，問到點解3個月就移除，佢話因為有居民反映人流愈多，相信民政處綜合唔同原因先決定如期結束；至於新燈飾嘅造價、「LED花海」會否再展示，佢話要問民政處。

另一觀塘區議員連浩民被問到點解無就打卡議程發言時，佢話件事仲討論緊，𠵱家不便評論。民政總署回覆Emily話，新打卡位仲係籌備階段，暫未能統計有關支出，另考慮到耗損及保養需求，「LED花海」已按原有計劃拆卸。

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